Lübnan'da canlı yayında saldırı anı: Al-Manar muhabiri Ali Shabib İsrail bombardımanında yaralandı
Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde canlı yayın esnasında İsrail hava saldırısına uğrayan Al-Manar muhabiri Ali Shabib yaralandı. Şiddetli patlamanın ardından yayının kesildiği olayda, yaralı gazeteci bölgedeki ekiplerce hastaneye kaldırıldı.
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İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetlenen hava saldırıları, sadece askeri ve sivil altyapıyı değil, sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmaya çalışan gazetecileri de doğrudan ateş hattının ortasında bırakıyor.
İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ederken bir gazeteci daha saldırıların hedefi oldu.Canlı yayında muhabir vuruldu!
Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayında İsrail'in Nebatiye kenti çevresine düzenlediği hava saldırısının hedefi oldu.
YAYIN KESİLDİ
Saldırı anı anbean kayıt altına alınırken patlamanın ardından yayın kesildi. Saldırıda yaralanan Shabib, hastaneye kaldırıldı.
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya