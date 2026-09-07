CANLI YAYIN
Geri

Lübnan'da canlı yayında saldırı anı: Al-Manar muhabiri Ali Shabib İsrail bombardımanında yaralandı

Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinde canlı yayın esnasında İsrail hava saldırısına uğrayan Al-Manar muhabiri Ali Shabib yaralandı. Şiddetli patlamanın ardından yayının kesildiği olayda, yaralı gazeteci bölgedeki ekiplerce hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Lübnan'da canlı yayında saldırı anı: Al-Manar muhabiri Ali Shabib İsrail bombardımanında yaralandı

İsrail'in Lübnan'a yönelik şiddetlenen hava saldırıları, sadece askeri ve sivil altyapıyı değil, sahadaki gerçekleri dünyaya aktarmaya çalışan gazetecileri de doğrudan ateş hattının ortasında bırakıyor.

Lübnanlı muhabir canlı yayında İsrail hava saldırısının hedefi oldu. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)Lübnanlı muhabir canlı yayında İsrail hava saldırısının hedefi oldu. (Haberin fotoğrafları İHA'dan alınmıştır.)

İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları devam ederken bir gazeteci daha saldırıların hedefi oldu.

Video Oynatma İkonu Canlı yayında muhabir vuruldu!

Lübnan'da canlı yayında saldırı anı: Al-Manar muhabiri Ali Shabib İsrail bombardımanında yaralandı-3

Hizbullah ile bağlantılı Al-Manar kanalının muhabiri Ali Shabib, canlı yayında İsrail'in Nebatiye kenti çevresine düzenlediği hava saldırısının hedefi oldu.

Lübnan'da canlı yayında saldırı anı: Al-Manar muhabiri Ali Shabib İsrail bombardımanında yaralandı-4

YAYIN KESİLDİ

Saldırı anı anbean kayıt altına alınırken patlamanın ardından yayın kesildi. Saldırıda yaralanan Shabib, hastaneye kaldırıldı.

Rusya-Almanya krizinde yeni aşama: St. Petersburg Başkonsolosluğu ve Goethe merkezleri kapatılıyor
SONRAKİ HABER

Leipzig İHA krizi büyüdü
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler