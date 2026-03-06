Trump 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedariki konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı.

Trump, 30 Ocak'ta Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı.

ABD Başkanı, Amerikalı Kübalıların evine dönmesinin sadece bir an meselesi olduğunu dile getirdi.

Trump, Küba ile anlaşma süreci için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu devreye sokacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın çok yakında düşeceğini ve anlaşma yapmak için can attıklarını söyledi.

Trump, ABD'de yayın yapan haber kanalı CNN'e telefon bağlantısıyla yaptığı açıklamalarda Küba ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süredir ekonomik yaptırımları artırdığı Küba'nın "çok yakında düşeceğini" söyledi.

TRUMP: KÜBA DA ÇOK YAKINDA DÜŞECEK

Başkanlığının ikinci dönemindeki başarılarını öven Trump, "Küba da çok yakında düşecek. Anlaşma yapmak için can atıyorlar."dedi.

Trump, Kübalılarla anlaşma süreci için Dışişleri Bakanı Marco Rubio'yu devreye sokacağını belirttiği konuşmasında, şu anda bu konuya "odaklanmış durumda" olduklarını aktardı.

"50 yıldır bu anı bekliyorum. Ve şimdi (Küba) kucağıma düştü." diyen Trump, bu konuda "çok iyi ilerledikleri" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı bir gün önce Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada Amerikalı Kübalıların evine dönmesinin "sadece bir an meselesi" olduğunu dile getirmişti.

İran'a yönelik saldırıların "başarılı" olduğunu savunan Trump, Tahran yönetiminin "pes edeceği" değerlendirmesini yaptıktan sonra "Küba da düşecek." demişti.