Trump Filipinler’de 17 milyar doları aşan anlaşmaları duyurdu! En büyük imza Boeing’den
Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump’ın 49. ASEAN Zirvesi için gittiği Filipinler’de, ABD’li şirketler için 17 milyar doların üzerinde ticari anlaşma ve stratejik yatırım açıkladığını bildirdi. Ziyaretin en büyük ticari anlaşması, Philippine Airlines’a 20’ye kadar Boeing 787 satışı için tamamlanan 12 milyar dolarlık anlaşma oldu.
Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Trump, Filipinler'e yaptığı iki günlük resmi ziyareti ve 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılımını tamamladı. Ziyaret sırasında ABD-Filipinler ittifakını güçlendirmeyi ve Amerikan şirketleri ile çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan bir dizi anlaşma duyuruldu.
Trump ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Filipinler'in ABD'den enerji ve tarım ürünleri ithalatını artırması yoluyla Washington'un Manila karşısındaki ticaret açığını ortadan kaldırma taahhüdünde bulundu.
PHILIPPINE AIRLINES'A 20'YE KADAR BOEING 787
ABD'li Boeing ve GE Aerospace, Philippine Airlines'a GE Aerospace motorlarıyla donatılmış 20'ye kadar Boeing 787 uçağının satışı için 12 milyar dolarlık anlaşmayı tamamladı.
Manila için 2 milyar doları aşan savunma kredisi gündemde
ABD ve Filipinler, Manila'nın ABD'li tedarikçilerden kritik savunma ve güvenlik sistemleri temin etmesi için 2 milyar doları aşan bir Yabancı Askeri Finansman (FMF) kredi paketi üzerinde çalışma kararı aldı.
ABD ayrıca Filipinler ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki operasyonel erişimini ve caydırıcılığını artırmak amacıyla FMF kapsamında 400 milyon dolar kullanacak. Kaynak, uzun menzilli ateş gücü sistemlerini, komuta ve kontrol sistemlerini, kritik altyapıyı ve birden fazla görev alanında kullanılabilecek insansız hava araçlarının geliştirilmesini kapsayacak.
FİLİPİNLER'İN SAVUNMA BULUTUNA ABD'DEN YAPAY ZEKA
İki ülke, ABD'nin "Süper Zeka İhracat Programı" aracılığıyla Filipinler'in egemen bulut altyapısına güvenilir yapay zeka teknolojisi sağlanması için iş birliği yapacak. Filipinler Ulusal Savunma Bakanlığı, bu kapsamda ABD'li bir şirketle 37 milyon dolarlık sözleşme imzaladığını açıkladı.
Bakanlık ayrıca savunma alanındaki bulut altyapısını yapay zeka uygulamalarına uygun hale getirmek için güvenilir ABD'li teknoloji sağlayıcılarıyla 63 milyon dolarlık bir girişim üzerinde çalışma taahhüdünde bulundu.
Kritik teknolojilerde iş birliğini geliştirme taahhüdünde bulunan Washington ve Manila, sivil nükleer teknoloji alanında hükümetler arası bir anlaşma yapma olasılığını da değerlendirecek.
AGILA UYDUSUYLA BAĞIMSIZ İLETİŞİM ALTYAPISI
ABD'li Astranis, ABD'de üretilen AGILA uydusu üzerinden Filipinler'e bağlantı hizmetleri sunacağını açıkladı. Ticari değeri 200 milyon dolara ulaşabilecek girişimin ABD'de 600 kişilik istihdamı desteklemesi, Filipinler hükümeti ve halkı için de bağımsız ve güvenli bir iletişim altyapısı sağlaması bekleniyor.
SUBIC'E YAKIT TESİSİ, BASCO'YA HAVALİMANI YATIRIMI
Subic Grain, ABD ordusunun ve ticari faaliyetlerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Subic Körfezi'nde 40 milyon dolarlık yeni bir yakıt depolama tesisi inşa edecek.
İki ülke ayrıca Filipinler'in en kuzeyindeki adalarda ortak operasyonel erişimi ve afet müdahale kapasitesini artırmak, ticari tedarik zincirlerini güçlendirmek amacıyla Basco Havalimanı'nın modernize edileceğini duyurdu.
TAYLAND'LA TİCARET VE SİLAH SATIŞINDA SONA YAKLAŞILDI
Trump, ASEAN Zirvesi kapsamında Tayland'la yürütülen ticaret anlaşması ve silah satışına ilişkin çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığını duyurdu.
Ticaret anlaşmasının imzalanması halinde malların yüzde 99'una uygulanan gümrük vergilerinin kaldırılacağı bildirildi. Anlaşma ayrıca ABD menşeli araçlar, tıbbi cihazlar, ilaçlar, etanol ve kümes hayvanı ürünlerine uygulanan tarife dışı engellere son verilmesini öngörüyor.
Tayland'ın, ABD yapımı Yüksek Hareket Kabiliyetli Topçu Roket Sistemleri'nin (HIMARS) alımı için 123 milyon dolara kadar kaynak ayırmayı planladığı belirtildi.
ENDONEZYA'DA 2 MİLYAR DOLARLIK KÖMÜR PROJESİ MASADA
ABD'li Latitude Energy ile Endonezya'nın varlık fonu Danantara, 2 milyar dolarlık bir proje için müzakerelere başladıklarını duyurdu. Proje, ABD teknolojisinden yararlanarak Endonezya'nın kömür kaynaklarını değerlendirme kapasitesini artırmayı amaçlıyor.
Panasonic'ten ABD'li Sila ile çok yıllı anlaşma
Panasonic, ABD'li Sila'dan gelişmiş silikon-karbon anot malzemeleri satın almak üzere çok yıllı bir anlaşma imzaladı. Anlaşmanın değerinin 1 milyar dolara kadar çıkabileceği belirtildi.
MALEZYA'YA MONTANA KÖMÜRÜ, BRUNEI'YE VERİ MERKEZİ YATIRIMI
ABD'li Navajo Transitional Energy Company (NTEC), Montana'nın güneyindeki madeninden çıkarılan kömürü TNB Fuel Services'e tedarik etmek üzere üç yıllık, 100 milyon dolarlık anlaşma imzaladı. TNB Fuel Services, Malezya'nın ulusal elektrik şirketi Tenaga Nasional Berhad'ın yakıt tedarik iştiraki olarak faaliyet gösteriyor.
Malezya'nın yapay zeka bulut altyapısının ABD'li bir konsorsiyum tarafından geliştirilmesi de planlanıyor. Brunei'de ise Rimba Veri Merkezi ihalesinin ABD'li Vertiv'e verilmesi ve yaklaşık 1 milyar dolarlık altyapı yatırımına ilişkin tedarikin ABD'li şirketlerden karşılanması öngörülüyor.