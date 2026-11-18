Trump ve Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, Filipinler'in ABD'den enerji ve tarım ürünleri ithalatını artırması yoluyla Washington'un Manila karşısındaki ticaret açığını ortadan kaldırma taahhüdünde bulundu.

Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Trump, Filipinler 'e yaptığı iki günlük resmi ziyareti ve 49. Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) Zirvesi'ne katılımını tamamladı. Ziyaret sırasında ABD-Filipinler ittifakını güçlendirmeyi ve Amerikan şirketleri ile çalışanlarını desteklemeyi amaçlayan bir dizi anlaşma duyuruldu.

Philippine Airlines’a 20’ye kadar Boeing 787 satışı için 12 milyar dolarlık anlaşma tamamlandı.

PHILIPPINE AIRLINES'A 20'YE KADAR BOEING 787

ABD'li Boeing ve GE Aerospace, Philippine Airlines'a GE Aerospace motorlarıyla donatılmış 20'ye kadar Boeing 787 uçağının satışı için 12 milyar dolarlık anlaşmayı tamamladı.

Manila için 2 milyar doları aşan savunma kredisi gündemde

ABD ve Filipinler, Manila'nın ABD'li tedarikçilerden kritik savunma ve güvenlik sistemleri temin etmesi için 2 milyar doları aşan bir Yabancı Askeri Finansman (FMF) kredi paketi üzerinde çalışma kararı aldı.

ABD ayrıca Filipinler ordusunun Güney Çin Denizi'ndeki operasyonel erişimini ve caydırıcılığını artırmak amacıyla FMF kapsamında 400 milyon dolar kullanacak. Kaynak, uzun menzilli ateş gücü sistemlerini, komuta ve kontrol sistemlerini, kritik altyapıyı ve birden fazla görev alanında kullanılabilecek insansız hava araçlarının geliştirilmesini kapsayacak.