İspanyol basınında KAAN formülü! Milli savaş uçağı için dikkat çeken analiz: “En iyi seçenek Türkiye”
Türkiye’nin millî muharip uçağı KAAN, Avrupa savunma çevrelerinde yankı uyandırmaya devam ediyor. İspanyol savunma ve güvenlik yayını Defensa y Seguridad, Madrid yönetiminin altıncı nesil savaş uçağı arayışında seçeneklerinin daraldığına dikkat çekerek, İspanya Hava Kuvvetleri için en güçlü ve mantıklı seçeneğin Türkiye ile KAAN projesi üzerinden ortaklık kurmak olduğunu yazdı.
Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve millî projeleri uluslararası alanda da gündem oluşturmaya devam ediyor. Millî muharip uçak KAAN, bu kez İspanyol savunma basınında yayımlanan kapsamlı bir analizle gündeme geldi. İspanya'nın savaş uçağı arayışının ele alındığı değerlendirmede, Türkiye ile geliştirilecek bir savunma sanayisi ortaklığının Madrid yönetimi için önemli bir fırsat oluşturabileceği ifade edildi.
İspanyol savunma ve güvenlik yayını Defensa y Seguridad'da Roberto Escámez imzasıyla yayımlanan analizde, Avrupa'da yeni nesil savaş uçağı geliştirme seçeneklerinin giderek daraldığına işaret edildi. Almanya'nın İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen Küresel Muharebe Hava Programı'na (GCAP) katılma ihtimalinin, İspanya'nın Avrupa merkezli ortaklık seçeneklerini etkileyebileceği belirtildi.
Bu tablo karşısında Türkiye'nin KAAN projesi, İspanya için alternatif bir iş birliği modeli olarak öne çıkarıldı.
İSPANYA İÇİN "EN İYİ SEÇENEK" KAAN
Analizde, Türkiye'nin geliştirdiği KAAN'ın yalnızca hazır bir savaş uçağı tedariki olarak değerlendirilmemesi gerektiği vurgulandı. Projenin ortak geliştirme, üretim ve teknoloji paylaşımı açısından sunduğu imkânların İspanya'ya önemli kazanımlar sağlayabileceği kaydedildi.
TUSAŞ'ın uluslararası iş birliğine açık yaklaşımına dikkat çekilen değerlendirmede, İspanya'nın projede yalnızca müşteri konumunda kalmaması gerektiği ifade edildi.
"İSPANYA MÜŞTERİ GİBİ DAVRANAMAZ"
Analizde, İspanyol savunma sanayisinin KAAN'ın tasarımından üretimine, sistem entegrasyonundan bakım süreçlerine kadar farklı aşamalarda görev alabileceği belirtildi. Böylece Madrid yönetiminin yalnızca uçak satın alan değil, teknolojinin geliştirilmesine ve üretim süreçlerine katkı sunan bir ortak haline gelebileceği değerlendirildi.
Fransa ile olası bir savunma iş birliğinin teknoloji transferi bakımından sınırlı kalabileceği belirtilirken Türkiye ile ortaklığın İspanya'ya daha geniş bir sanayi katılımı sağlayabileceği yazıldı.
İSPANYOL ŞİRKETLERİNE TEKNOLOJİ VE ÜRETİM KAPISI
KAAN projesinin İspanya açısından öne çıkan avantajlarından biri de ülkenin savunma sanayisi şirketlerine sağlayabileceği üretim fırsatları olarak gösterildi.
Analizde, İspanyol savunma sanayisinin önemli şirketlerinden Indra'nın aviyonik ve sensör sistemleri alanındaki tecrübesinin, ITP Aero'nun ise motor teknolojilerindeki birikiminin projeye katkı sağlayabileceği ifade edildi.
Bu kapsamda İspanyol şirketlerinin KAAN'ın;
- Tasarım ve mühendislik çalışmalarında,
- Aviyonik ve sensör sistemlerinde,
- Motor teknolojilerinde,
- Üretim ve sistem entegrasyonunda,
- Bakım ve lojistik süreçlerinde
etkin rol üstlenebileceği değerlendirildi.
Böyle bir ortaklığın İspanya'nın savunma sanayisindeki teknolojik yetkinliğini artırabileceği ve ülkenin dışa bağımlılığını azaltabileceği belirtildi.
METEOR, IRIS-T VE TAURUS ENTEGRASYONU GÜNDEMDE
İspanyol analizinde KAAN'ın Avrupa menşeli silah sistemleriyle entegrasyon ihtimali de önemli bir avantaj olarak ele alındı.
Meteor ve IRIS-T füzelerinin yanı sıra Taurus seyir füzesinin de KAAN'a entegre edilebilmesinin değerlendirilebileceği ifade edildi. Taurus füzesinin harici konfigürasyonda taşınabileceğine ilişkin değerlendirmeye de yer verildi.
Bu yaklaşımın, İspanya'nın mevcut mühimmat envanterini kullanmayı sürdürmesine imkân sağlayabileceği ve Avrupa savunma sanayisiyle mevcut bağlarını koruyabileceği kaydedildi.
Analizde ayrıca KAAN'ın düşük görünürlük özellikleri, gelişmiş sensör sistemleri ve insanlı-insansız platformlarla birlikte görev yapabilme kabiliyetleri öne çıkarıldı.
HÜRJET İŞ BİRLİĞİ KAAN İÇİN ZEMİN OLUŞTURUYOR
Türkiye ile İspanya arasındaki havacılık iş birliğinin HÜRJET projesiyle yeni bir boyut kazandığına da dikkat çekildi.
HÜRJET'in yalnızca bir eğitim uçağı olarak değerlendirilmemesi gerektiği belirtilen analizde, projenin iki ülke arasındaki savunma sanayisi ilişkilerini geliştiren önemli bir endüstriyel köprü olabileceği ifade edildi.
Bu iş birliğinin KAAN gibi daha kapsamlı projelere zemin hazırlayabileceği değerlendirilirken Türkiye'nin havacılık alanındaki tecrübesinin İspanyol şirketleri için yeni fırsatlar oluşturabileceği kaydedildi.
BAKAN YAŞAR GÜLER'DEN KRİTİK TAKVİM: "2035'TE 100 UÇAK"
İspanyol basınında KAAN'ın uluslararası iş birliği potansiyeli tartışılırken Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda projenin teslimat takvimine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Millî muharip uçak projesinde 2030 ve 2035 hedeflerini açıklayan Güler, şu ifadeleri kullandı:
"Projede 2030 yılı sonuna kadar Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza 20 adet uçağın teslim edilmesi, 2035 yılı sonuna kadar ise bu sayının 100'e ulaşması öngörülmektedir"
Güler, KAAN'ın Türkiye'nin millî kapasitesini güçlendirmedeki rolüne de dikkat çekti. Hava gücünün sürekliliğinin korunması ve geçiş döneminin dengeli yönetilmesi gerektiğini belirten Güler, yerli imkân ve kabiliyetler ihtiyaç duyulan seviyeye ulaşıncaya kadar mevcut ve yeni tedarik süreçlerinin birlikte yürütüldüğünü bildirdi.
Bakan Güler, bu kapsamda F-16, F-35, Eurofighter ve C-130J tedarik çalışmalarının planlı şekilde sürdürüldüğünü ifade etti.