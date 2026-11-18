Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve millî projeleri uluslararası alanda da gündem oluşturmaya devam ediyor. Millî muharip uçak KAAN, bu kez İspanyol savunma basınında yayımlanan kapsamlı bir analizle gündeme geldi. İspanya'nın savaş uçağı arayışının ele alındığı değerlendirmede, Türkiye ile geliştirilecek bir savunma sanayisi ortaklığının Madrid yönetimi için önemli bir fırsat oluşturabileceği ifade edildi.

İspanyol savunma ve güvenlik yayını Defensa y Seguridad'da Roberto Escámez imzasıyla yayımlanan analizde, Avrupa'da yeni nesil savaş uçağı geliştirme seçeneklerinin giderek daraldığına işaret edildi. Almanya'nın İngiltere, İtalya ve Japonya tarafından yürütülen Küresel Muharebe Hava Programı'na (GCAP) katılma ihtimalinin, İspanya'nın Avrupa merkezli ortaklık seçeneklerini etkileyebileceği belirtildi.

Bu tablo karşısında Türkiye'nin KAAN projesi, İspanya için alternatif bir iş birliği modeli olarak öne çıkarıldı.