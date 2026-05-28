İsrail'e ekonomik darbe: ABD tankerleri Ben Gurion’u kilitledi! Zarar 700 milyon şekele çıktı

Kedmi, yaklaşık 3 milyon yolcunun uçuş iptallerinden etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

ZARAR 700 MİLYON ŞEKELE ÇIKTI

Ben Gurion Havalimanı'nda halihazırda düzinelerce ABD tanker uçağının konuşlu olduğunu hatırlatan Kedmi, mali tablonun giderek ağırlaştığına dikkati çekti.

Kedmi, "Son iki ayda otorite olarak 700 milyon şekel (248 milyon dolar) zarar ettik. Eğer bu durum böyle devam ederse zararımız milyarlarca dolara ulaşabilir." dedi.

YOLCU HEDEFİ DÜŞÜRÜLDÜ

Kedmi, bu yıl için başlangıçta 18 milyon yolcu ağırlamayı hedeflediklerini ancak mevcut şartlar altında bu rakamın 15 milyonu geçmeyeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

Sürecin belirsizliğini koruduğunu ifade eden Kedmi, "ABD ordusunun havalimanındaki faaliyetlerinin ne zaman sona ereceğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Sürekli bir değişim ve belirsizlik içerisindeyiz." dedi.

