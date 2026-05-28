İsrail'e ekonomik darbe: ABD tankerleri Ben Gurion’u kilitledi! Zarar 700 milyon şekele çıktı
İsrail’in İran’a saldırıları için Ben Gurion Havalimanı’na konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, ülkede sivil hava trafiğini krize soktu. Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, kapasitenin üçte bire düştüğünü belirterek bazı uçuşların iptal edileceğini açıkladı. Yaz sezonunda yaklaşık 3 milyon yolcunun etkilenebileceği belirtilirken, son iki ayda 700 milyon şekel zarar edildiği ve kaybın milyarlarca dolara ulaşabileceği uyarısı yapıldı.
Siyonist İsrail'in İran'a saldırıları için Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılan ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçakları, havalimanında büyük bir operasyonel krize yol açtı. İsrail Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, kapasitenin üçte bire düştüğünü belirterek yaz sezonunda milyonlarca yolcuyu etkileyecek uçuş iptalleri yaşanabileceğini açıkladı.
ABD TANKER UÇAKLARI BEN GURİON'U KİLİTLEDİ
Havalimanları Otoritesi Genel Direktörü Şaron Kedmi, İsrail'in Reshet Bet radyosuna yaptığı açıklamada, İran'a saldırılar için Ben Gurion Havalimanı'na konuşlandırılan ABD yakıt ikmal uçaklarının sebep olduğu operasyonel kısıtlamalara ve mali kayıplara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kedmi, havalimanındaki faaliyetlerin yüzde 70'inin, ABD ordusuna ait yakıt ikmal uçaklarının konuşlanması ve kaynakların bu doğrultuda kullanılması nedeniyle sınırlandığını belirtti.
"KAPASİTENİN YALNIZCA ÜÇTE BİRİNİ KULLANABİLİYORUZ"
Ben Gurion Havalimanı'ndaki operasyonel tablonun kritik seviyeye ulaştığını vurgulayan Kedmi, şu ifadeleri kullandı:
"Şu anda havalimanının operasyonel kapasitesinin yalnızca üçte birini kullanabiliyoruz. Kabiliyetlerimizin sınırına gelmiş durumdayız. Önümüzdeki günlerde bazı uçuşların iptal edileceğini duyuracağız."
3 MİLYON YOLCU İÇİN İPTAL RİSKİ
Yabancı hava yolu şirketlerinin yakın zamanda havalimanına dönemeyeceğini kaydeden Kedmi, mevcut durumun devam etmesi halinde yaz sezonunda yoğun uçuş iptallerinin yaşanabileceğini bildirdi.
Kedmi, yaklaşık 3 milyon yolcunun uçuş iptallerinden etkilenme riskiyle karşı karşıya olduğunu vurguladı.
ZARAR 700 MİLYON ŞEKELE ÇIKTI
Ben Gurion Havalimanı'nda halihazırda düzinelerce ABD tanker uçağının konuşlu olduğunu hatırlatan Kedmi, mali tablonun giderek ağırlaştığına dikkati çekti.
Kedmi, "Son iki ayda otorite olarak 700 milyon şekel (248 milyon dolar) zarar ettik. Eğer bu durum böyle devam ederse zararımız milyarlarca dolara ulaşabilir." dedi.
YOLCU HEDEFİ DÜŞÜRÜLDÜ
Kedmi, bu yıl için başlangıçta 18 milyon yolcu ağırlamayı hedeflediklerini ancak mevcut şartlar altında bu rakamın 15 milyonu geçmeyeceğinin öngörüldüğünü aktardı.
Sürecin belirsizliğini koruduğunu ifade eden Kedmi, "ABD ordusunun havalimanındaki faaliyetlerinin ne zaman sona ereceğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Sürekli bir değişim ve belirsizlik içerisindeyiz." dedi.