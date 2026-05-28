Trump'lı 250 dolar mı geliyor? 150 yıllık yasaya rağmen baskı iddiası: Kongre onaylarsa hazırız

Tasarımı İngiliz ressam Iain Alexander'ın yaptığı ve Trump'ın onayladığı iddia edilen banknot taslağında Amerikan bayrağı renkleri ile ülkenin 250. yıl logosu yer alıyor.

Kurum yetkilileri, yasalara göre sadece vefat eden kişilerin banknotlarda yer alabileceğini belirterek hayattaki bir başkanın resminin kullanımının yasal sorun yaratacağını açıkladı.

ABD yönetiminin, Donald Trump'ın resminin yer alacağı 250 dolarlık yeni banknot basımı için Hazine Bakanlığı yetkililerinin Baskı ve Gravür Bürosu'na baskı yaptığı iddia edildi.

Trump'ın Hazine Bakanlığına atadığı Müsteşar Brandon Beach ile Kıdemli Danışman Mike Brown, üzerinde Trump'ın resminin olacağı 250 dolarlık yeni banknotların basılması için Baskı ve Gravür Bürosu'na düzenli şekilde baskı yapıyor.

Amerikan Washington Post gazetesinin adı açıklanmayan bazı ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, üzerinde Trump'ın resminin olacağı banknotlar için girişimler hızlandı.

ABD yönetiminin, üzerinde Başkan Donald Trump'ın resminin olacağı 250 dolarlık yeni banknotların basılması konusunda ilgili kurum yetkililerine baskı yaptığı iddia edildi. (Haberin fotoğrafları The Washington Post ve Anadolu Ajansı'ndan alınmıştır.

Buna karşın kurum yetkilileri, ilgili yasaya göre sadece vefat etmiş kişilerin görsellerinin banknotlara işlenebileceğini, dolayısıyla halen hayatta olan bir başkanın resminin kullanılmasının yasal olarak da sorun yaratacağını dile getiriyor.

Söz konusu çabalar sonuca ulaşır ve Trump'ın resmi banknotlara işlenirse ABD tarihinde ilk kez hayatta olan bir kişinin görseli, ABD doları üzerinde kullanılmış olacak.

Habere göre, Beach, geçen ağustos ve eylül aylarında büro personeline, üzerinde Trump'ın resminin olduğu banknot taslaklarını sundu. Bu taslaklardan birinde 250 dolarlık banknotun ortasında, Başkan Trump'ın yüzü, Başkan'ın ve Hazine Bakanı Scott Bessent'in imzalarının arasında yer alıyordu.