Saddam ve Kaddafi’den sonra Hamaney! Time dergisinden İran spekülasyonu
İran ile ABD arasında tehditten müzakereye çalkantılı bir süreç devam ederken Time dergisinin yeni kapağı dikkat çekti. Time İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i arkası dönük gösterirken “Ayetullah’tan sonra” başlığını kullandı. Time kapağı akıllara Saddam ve Kaddafi’nin devriliş sürecini getirdi.
- İran ile ABD yarın Umman'da müzakere masasına oturacak.
- Time dergisi kapağında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'i arkası dönük şekilde yayınladı.
- Time dergisi daha önce 2003'te Saddam Hüseyin ve 2011'de Muammer Kaddafi'nin düşüşünü kapağında işaret etmişti.
- The Economist dergisi 2025 Haziran'ında İran'ın 6 parçaya ayrılmış bayrağına kapağında yer vermişti.
İran ile ABD yarın Umman'da müzakere masasına oturmaya hazırlanırken bir yandan iki ülke arasında tehditler savrulmaya devam ediyor.
TIME'DAN HAMANEY SONRASI KAPAĞI
Tahran-Washington hattında nükleer tehditler devam ederken Time dergisinden dikkat çeken bir kapak geldi.
"Ayetullah'tan sonra" başlığını kullanan Time dergisinin kapağında İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in arkası dönük şekilde yer alması dikkat çekti.
THE ECONOMIST İRAN'I 6'YA BÖLMÜŞTÜ
2025 Haziran'ında ise İsrail İran'a saldırı düzenlerken The Economist İran'ın 6 parçaya ayrılmış bayrağına yer vermiş ve İsrail propagandasına katılmıştı.Time'dan şok kapak! Hamaney'e arkasını dönerek mesaj verdiler
SADDAM VE KADDAFİ'DEN SONRA HAMANEY
Time dergisi açıkça Hamaney rejiminin düşüşünü işaret ederken akıllara ise Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi geldi.
TIME, daha önce de Irak ve Libya'da liderlerin düşüşünü işaret etmişti. 2003'te Saddam Hüseyin'in yüzünün üzerine atılan büyük kırmızı "X" işaretiyle, 2011'de ise Muammer Kaddafi'yi parçalamış yüz illüstrasyonuyla iktidarların bitişini işaret etmişti.