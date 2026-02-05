Saddam ve Kaddafi’den sonra Hamaney! Time dergisinden İran spekülasyonu

Time dergisi daha önce 2003'te Saddam Hüseyin ve 2011'de Muammer Kaddafi'nin düşüşünü kapağında işaret etmişti.

İran ile ABD yarın Umman'da müzakere masasına oturmaya hazırlanırken bir yandan iki ülke arasında tehditler savrulmaya devam ediyor.

The Economist kapağı

THE ECONOMIST İRAN'I 6'YA BÖLMÜŞTÜ

2025 Haziran'ında ise İsrail İran'a saldırı düzenlerken The Economist İran'ın 6 parçaya ayrılmış bayrağına yer vermiş ve İsrail propagandasına katılmıştı.

SADDAM VE KADDAFİ'DEN SONRA HAMANEY

Time dergisi açıkça Hamaney rejiminin düşüşünü işaret ederken akıllara ise Saddam Hüseyin ve Muammer Kaddafi geldi.

TIME, daha önce de Irak ve Libya'da liderlerin düşüşünü işaret etmişti. 2003'te Saddam Hüseyin'in yüzünün üzerine atılan büyük kırmızı "X" işaretiyle, 2011'de ise Muammer Kaddafi'yi parçalamış yüz illüstrasyonuyla iktidarların bitişini işaret etmişti.