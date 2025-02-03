Trump’ın Kanada, Meksika ve Çin’e getirdiği ek gümrük vergisi piyasaları dalgalandırdı!

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'den yapılan ithalata ek gümrük vergisi getiren bir kararname imzaladı. Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25, Çin'den yapılan ithalata ise yüzde 10 vergi uygulanacağını açıkladı.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau da misilleme kararı aldı. Yaklaşık 107 milyar dolarlık ithalata, aynı oranda gümrük vergisi koyacağını ve Dünya Ticaret Örgütü'ne başvuracağını vurguladı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da, "Zorlama ile değil, akıl ve hukuk ile hareket edilir. B planımız var" açıklaması yaptı.

PİYASALAR SARSILDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın üç ülkeye getirdiği yeni gümrük vergisi kararı, küresel ekonomi ve finans piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Bitcoin 98.991 dolara çakıldı. Ethereum ise günü 3.067 dolar seviyesinde tamamladı.