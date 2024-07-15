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Trump'ın "gizli belgeleri saklamakla" suçlandığı federal dava reddedildi | ''Bu ilk adım olmalıdır''

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida’daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamasına ilişkin suçlandığı federal dava düşürüldü.

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Giriş Tarihi 15 Temmuz 2024, 18:53 Güncelleme 15 Temmuz 2024, 18:53
Trump’ın gizli belgeleri saklamakla suçlandığı federal dava reddedildi | ’’Bu ilk adım olmalıdır’’

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın devlete ait gizli belgeleri Beyaz Saray'daki görevi bittikten sonra Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde saklamakla suçlandığı federal dava düşürüldü.

Donald Trump - 45. Amerika Birleşik Devletleri BaşkanıDonald Trump - 45. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı

RET GEREKÇESİ SAVCININ ATANMA VE FİNANSMANI

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetmeye gerekçe olarak iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith'in atanma ve finansmanını gösterdi.

Yayınlanan 93 sayfalık karar metninde Yargıç Canoon, "Özel Savcı Smith'in atanması ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için, hazırladığı iddianame reddedilmiştir." ifadesini kullandı.

''ANAYASAYI İHLAL EDİYOR''

Canoon, ayrıca Özel Savcı Smith'in iddianame süresince kalıcı ve süresiz ödenek kullanmasının aynı zamanda ABD Anayasası'nın Ödenekler Maddesi'ni de ihlal ettiğine işaret ederek, ancak Atanma Maddesi gerekçesiyle dava düşürüldüğünden mahkemenin finansman ihlaline yönelik herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını kaydetti.

Kararda, söz konusu ihlal maddelerine dayanarak eski başkan Donald Trump'ın, savcı Smith'in hukuka aykırı atanması ve finanse edilmesi temeli üzerinden davanın reddi için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.

TRUMP: İLK ADIM OLMALIDIR

Karar üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Trump, "Cumartesi günü yaşanan korkunç olaydan sonra birlik olmaya çalışırken, Florida'daki bu hukuksuz iddianamenin reddedilmesi, diğer cadı avı davaların da hızlıca reddedilmesi için ilk adım olmalıdır." ifadesini kullandı.

Trump, 6 Ocak Kongre baskını, New York'taki sus payı davası ve Georgia'daki seçime müdahale iddianamelerine işaret ederek, Demokrat Adalet Bakanlığının bu davaları Başkan Joe Biden'ın siyasi rakibi olduğu için kendisine karşı siyasi saldırı olarak açtığını savundu.

GİZLİ BELGELER DAVASI

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 sabahında "gizli belgeler" soruşturması için FBI ajanlarınca basılarak aranmıştı.

Baskını ve hakkında devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak niteleyen Trump, özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesi talebinde bulunmuştu.

Eski Başsavcı Jack SmithEski Başsavcı Jack Smith

SAVCI, TRUMP'I SUÇLAMIŞTI

Trump hakkında yürütülen "gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarına özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith, 9 Haziran'da duyurduğu 49 sayfalık iddianamede, Trump'ı, Beyaz Saray'daki görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bununla ilgili federal incelemeleri engellemekle suçlamıştı.

İddianame üzerine 13 Haziran'da Miami'de hakim karşısına çıkan ve "federal soruşturma kapsamında 2. kez hakim karşısına çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçen Trump, burada, hakkındaki 37 ayrı suçlamayı da reddetmişti.

Trump'ın avukatları, bu süreçte Smith'in atanması ve soruşturma sürecinde sağlanan finansmanın Anayasa'ya aykırı olduğunu savunarak davanın iptal edilmesi talebinde bulunmuştu.

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