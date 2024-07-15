Trump'ın "gizli belgeleri saklamakla" suçlandığı federal dava reddedildi | ''Bu ilk adım olmalıdır''

Yayınlanan 93 sayfalık karar metninde Yargıç Canoon, "Özel Savcı Smith'in atanması ABD Anayasası'nın Atanma Maddesi'ni ihlal ettiği için, hazırladığı iddianame reddedilmiştir." ifadesini kullandı.

Davaya bakan Yargıç Aileen Cannon, davayı reddetmeye gerekçe olarak iddianameyi hazırlayan Özel Savcı Jack Smith'in atanma ve finansmanını gösterdi.

''ANAYASAYI İHLAL EDİYOR''

Canoon, ayrıca Özel Savcı Smith'in iddianame süresince kalıcı ve süresiz ödenek kullanmasının aynı zamanda ABD Anayasası'nın Ödenekler Maddesi'ni de ihlal ettiğine işaret ederek, ancak Atanma Maddesi gerekçesiyle dava düşürüldüğünden mahkemenin finansman ihlaline yönelik herhangi bir şey yapmasına gerek olmadığını kaydetti.

Kararda, söz konusu ihlal maddelerine dayanarak eski başkan Donald Trump'ın, savcı Smith'in hukuka aykırı atanması ve finanse edilmesi temeli üzerinden davanın reddi için yaptığı başvurunun kabul edildiği belirtildi.