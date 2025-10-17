PODCAST CANLI YAYIN

Trump’ın eski danışmanı John Bolton hakkında 18 ayrı suçlama: Gerekçe gizli belgeleri yasa dışı paylaşma

Trump’ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, gizli belgeleri yasa dışı saklama ve paylaşma suçlamasıyla 18 ayrı maddeden iddianame hazırlandı. FBI’ın evinde yaptığı aramada çok sayıda dijital cihaza el konulmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton hakkında, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı.

CNN'in ismi paylaşılmayan iki yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Maryland eyaletinde federal büyük jüri, daha önce Federal Soruşturma Bürosu (FBI) tarafından evi aranan Bolton hakkında iddianame hazırladı.

Trump ve John Bolton, Takvim Fotoğraf ArşiviTrump ve John Bolton, Takvim Fotoğraf Arşivi

18 AYRI SUÇLAMA, GİZLİ BİLGİLERİ YASA DIŞI PAYLAŞMA

İddianamede, Bolton'a "gizli bilgileri yasa dışı muhafaza etme ve paylaşma" gerekçesiyle 18 suçlama yöneltildi.

Bolton hakkında iddianame hazırlandı, ReutersBolton hakkında iddianame hazırlandı, Reuters

Bolton'ın, Greenbelt bölgesinde federal mahkeme yetkililerine "teslim olması" bekleniyor.

Trump'ın önceki başkanlık döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanlığını yapan Bolton'ın, o dönem gizli bilgileri e-posta aracılığıyla eşi ve kızıyla paylaştığı belirtiliyor.

FBI EVİNDE ARAMA YAPMIŞTI

FBI, gizli belgelerin saklanmasına ilişkin soruşturma kapsamında Bolton'ın Maryland'deki konutunda 22 Ağustos'ta arama yapmıştı.

Yetkililer, Bolton'ın herhangi bir suçla itham edilmediğini veya gözaltına alınmadığını belirtmişti.

Daha sonra FBI'ın, Bolton'ın konutunda yaptığı aramada telefonlar ile bilgisayar ekipmanlarına ve bazı belgelere el koyduğu ortaya çıkmıştı.

TRUMP GÖREVDEN ALMIŞTI

Bolton, 2018-2019 döneminde Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Beyaz Saray'da görev yapmıştı. Trump dönemindeki "İran'a maksimum baskı" politikasının mimarlarından biri olan Bolton, Trump ile görüş ayrılığına düşmesinin ardından görevinden alınmıştı.

