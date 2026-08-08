Deyrizor’da ordu birliklerine saldırı: 1 asker hayatını kaybetti
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ordu birliklerini hedef alan silahlı saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı. Suriye Savunma Bakanlığı, Cedid Bakkara beldesinde meydana gelen saldırıyı kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediğini açıkladı.
Giriş Tarihi:
Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin düzenlediği saldırıda 1 asker hayatını kaybetti, 2 asker yaralandı.
1 ASKER HAYATINI KAYBETTİ
Suriye Savunma Bakanlığı Medya ve İletişim İdaresi, resmi haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, Deyrizor'un doğusundaki Cedid Bakkara beldesinde ordu birliklerine kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırı düzenlendiğini bildirdi.
Açıklamada, saldırıda bir askerin hayatını kaybettiği, 2 askerin yaralandığı belirtildi.
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya