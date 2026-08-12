ABD'de Truth Social krizi: Trump’a iki medya kuruluşundan dava

ABD'de iki medya kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Media & Technology Group'un sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapılan paylaşımlara hızlı erişim hakkı satılmasına karşı dava açtı. Davacılar, uygulamanın basının kamuya açık bilgilere eşit erişimini engellediğini ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.

Trump’a medya kuruluşlarından dava! Truth Social’da 100 bin dolarlık erişim (Fotoğraflar AA ve TNYT’den alınmıştır.) TRUMP VE BEYAZ SARAY YETKİLİLERİNE DAVA Haber kuruluşu The Intercept Media ile basın özgürlüğü vakfı Freedom of the Press Foundation, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı Beyaz Saray yetkilileri hakkında New York Güney Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sundu. Dilekçede, Truth Social'daki paylaşımlara daha hızlı erişim hakkı satılmasına yönelik uygulamanın, "yozlaşmış ve Anayasa'ya aykırı" olduğu ileri sürüldü.