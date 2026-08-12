ABD'de Truth Social krizi: Trump’a iki medya kuruluşundan dava
ABD’de The Intercept Media ile Freedom of the Press Foundation, Başkan Donald Trump ve bazı Beyaz Saray yetkililerine Truth Social üzerinden yapılan resmi açıklamalara hızlı erişim uygulaması nedeniyle dava açtı. Dilekçede, askeri operasyonlardan dış politikaya kadar piyasaları etkileyebilecek başkanlık mesajlarına daha erken ulaşmak isteyenlerden aylık 100 bin dolara varan ücret talep edildiği öne sürüldü. Davacılar, uygulamanın kamu bilgisine eşit erişimi engellediğini, basının haber yapma sürecini yavaşlattığını ve Anayasa’ya aykırı olduğunu savundu.
ABD'de iki medya kuruluşu, Başkan Donald Trump'ın sahibi olduğu Trump Media & Technology Group'un sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yapılan paylaşımlara hızlı erişim hakkı satılmasına karşı dava açtı. Davacılar, uygulamanın basının kamuya açık bilgilere eşit erişimini engellediğini ve Anayasa'ya aykırı olduğunu savundu.
TRUMP VE BEYAZ SARAY YETKİLİLERİNE DAVA
Haber kuruluşu The Intercept Media ile basın özgürlüğü vakfı Freedom of the Press Foundation, ABD Başkanı Donald Trump ve bazı Beyaz Saray yetkilileri hakkında New York Güney Bölge Mahkemesine dava dilekçesi sundu.
Dilekçede, Truth Social'daki paylaşımlara daha hızlı erişim hakkı satılmasına yönelik uygulamanın, "yozlaşmış ve Anayasa'ya aykırı" olduğu ileri sürüldü.
RESMİ DUYURULAR İÇİN TRUTH SOCIAL VURGUSU
Trump'ın askeri operasyonlar, atamalar ve dış politika gibi resmi hükümet duyurularını yalnızca büyük hissedarı olduğu Truth Social üzerinden yaptığına dikkat çekildi.
Dava dilekçesinde, Trump ile bazı üst düzey yetkililerin piyasaları etkileyebilecek mesajlarına "erken ve daha hızlı erişim" sağlanması karşılığında kullanıcılardan aylık 100 bin dolara kadar ücret talep edildiği belirtildi.
AYLIK ÜCRET 100 BİN DOLARA KADAR ÇIKIYOR
Truth Social'ın dışarıdan otomatik veri çeken araçları engelleyeceğini açıkladığına da işaret edilen dilekçede, uygulamanın kamuya açık bilgiye erişimde eşitsizlik yarattığı savunuldu.
Dilekçede şu ifadelere yer verildi:
"Bu son derece yozlaşmış bir nitelik taşıyor. Başkan, kendi şirketine ödeme yapmaya istekli ve imkanı olan kişilere 'piyasayı etkileyen' devlet bilgilerini vererek maddi kazanç elde etme konumunda bulunuyor."
Davacılar, söz konusu sistemin haber kuruluşlarının bilgiye ulaşmasını yavaşlattığını ve gazetecilik faaliyetlerine zarar verdiğini öne sürdü.
KAMU BİLGİLERİNE EŞİT ERİŞİM TARTIŞMASI
Dilekçede, uygulamanın halkın ve basının kamu bilgilerine eşit erişim hakkını sınırlandırdığı ve bu nedenle Anayasa'yı ihlal ettiği iddia edildi.
Mahkemeden, resmi hükümet duyurularının "yalnızca" ücretli bir platform üzerinden yapılmasının durdurulması talep edildi.
TRUTH API 1 AĞUSTOS'TA DEVREYE GİRDİ
Trump Media & Technology Group, geçen ay finansal hizmetler şirketlerine yönelik yeni veri akışı hizmeti "Truth API"yi duyurmuştu.
Şirket, Truth API ile Truth Social'daki en etkili hesapların paylaşımlarına lisanslı ve gerçek zamanlı erişim sağlanacağını açıklamıştı. Hizmetin 1 Ağustos itibarıyla kurumsal müşterilerin kullanımına sunulmasının beklendiği belirtilmişti.