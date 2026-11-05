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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Antalya'da düzenlenecek COP31'e katılacağını duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde düzenlenecek COP31'e katılacağını açıkladı. Paşinyan, Başkan Erdoğan'ın daveti üzerine 11-12 Kasım'da gerçekleştirilecek Liderler Zirvesi'nde yer almayı planlıyor.

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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Antalya'da düzenlenecek COP31'e katılacağını duyurdu

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı'na (COP31) katılacağını açıkladı.

TÜRKİYE'YE GELİYOR

Paşinyan, hükümet toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında bir gazetecinin sorusunu, "Evet, COP31'e katılmak için Antalya'ya gitme planım var." şeklinde yanıtladı.

Nikol Paşinyan COP31 kapsamında Antalya'ya geleceğini duyurdu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)Nikol Paşinyan COP31 kapsamında Antalya'ya geleceğini duyurdu. (Fotoğraf: Takvim Foto Arşivi)

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, eylülde New York'ta Paşinyan ile gerçekleştirdiği görüşmede Paşinyan'ı COP31 Liderler Zirvesi'ne davet etmişti.

Antalya'da 9-20 Kasım'da düzenlenecek COP31 kapsamında, 11-12 Kasım'da dünya liderlerinin katılımıyla Liderler Zirvesi yapılması planlanıyor. Paşinyan, son olarak 20 Haziran 2025'te Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunmuştu.

COP31 NEDİR?

COP31, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne (UNFCCC) taraf ülkelerin bir araya geldiği 31. Taraflar Konferansı'dır. Konferansın temel amacı, iklim krizine karşı ortak çözümler geliştirmek, ülkelerin emisyon azaltım taahhütlerini değerlendirmek ve küresel dayanışmayı güçlendirmektir.

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