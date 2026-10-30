Trump'ın cadılar bayramı sürprizi Washington'ı korkuttu
ABD Başkanı Donald Trump’ın Cadılar Bayramı için hazırladığı sürpriz hava gösterisi, Katar’ın hediye ettiği Boeing 747 uçağının Washington üzerinde binalara teğet geçecek kadar alçaktan uçmasıyla kentte büyük bir paniğe yol açtı. Yetkililerin yalnızca 15 dakika önce haberdar edildiği ve 120 metreye kadar alçalan uçuş tepkilere yol açtı.
ABD Başkanı Donald Trump'In Cadılar Bayramı sürprizi Washington'da korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.Trump'ın sürpriz uçuşu tepki çekti
KATAR HEDİYESİYLE ALÇAK UÇUŞ
Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve Trump uçağa bindiğinde "Air Force One" adını alan devasa Boeing 747, perşembe akşamı Washington üzerinde alçak uçuş yaptı, binalara ve anıtlara yaklaştı.
CADILAR BAYRAMI SÜRPRİZİ KORKUTTU
Bölgenin 13 üyeli yasama organı olan DC Konseyi, söz konusu gösterinin videosunu sosyal medyada paylaşarak DC şehir merkezinde, Pentagon'da ve Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda bulunan vatandaşlara uçuşla ilgili yalnızca 15 dakika önceden haber verildiğini belirtti.
Uçağın alçak uçuşunun Washington sakinlerini ve hatta yetkilileri bile korkuttuğu belirtildi.
120 METREYE KADAR YAKLAŞTI
Washingon Post'un aktardığı uçuş takip verilerine göre uçak Washington üzerindeyken yaklaşık 400 ila 1000 feet (120 ila 300 metre) arasında bir irtifada seyrediyordu.
Uçağın Beyaz Saray üzerinden iki kere uçtuğu belirtildi.
Trump, helikopterlerin ve diğer hava araçlarının haziran ayında ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Washington D.C. üzerinde uçurmuştu. Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2019 yılındaki 4 Temmuz kutlamaları kapsamında Air Force One olarak kullanılan bir uçak da benzer bir hava gösterisinde yer almıştı.
Perşembe günü yapılan Cadılar Bayramı gösterisi, Trump'ın önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimler öncesinde kampanya mitinglerini iptal etmesinin ardından geldi.
SOSYAL MEDYADA TEPKİ
Herkes bu gösteriden memnun değildi. Bir X kullanıcısı, "Büyük bir jet uçağı, Washington DC şehir merkezinin üzerinden son derece alçak bir irtifada (belki 250 feet) uçtu. Neler oluyor?" diye yazdı.
Uçağın sadece alçak uçuş yaptığı söylendikten sonra, kişi bunun "korkutucu" olduğunu söyledi ve "Beklenmedik bir şeydi ve irtifası ve yönü uçağın binalara doğru gidiyormuş gibi görünmesine neden oldu. Neyse ki sadece alçak uçuştu!" diye ekledi.