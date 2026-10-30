Trump'tan cadılar bayramı sürprizi. Fotoğraf: EPA

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Herkes bu gösteriden memnun değildi. Bir X kullanıcısı, "Büyük bir jet uçağı, Washington DC şehir merkezinin üzerinden son derece alçak bir irtifada (belki 250 feet) uçtu. Neler oluyor?" diye yazdı.

Uçağın sadece alçak uçuş yaptığı söylendikten sonra, kişi bunun "korkutucu" olduğunu söyledi ve "Beklenmedik bir şeydi ve irtifası ve yönü uçağın binalara doğru gidiyormuş gibi görünmesine neden oldu. Neyse ki sadece alçak uçuştu!" diye ekledi.

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