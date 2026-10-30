UEFA Uluslar Ligi
CANLI YAYIN
Geri

Trump'ın cadılar bayramı sürprizi Washington'ı korkuttu

ABD Başkanı Donald Trump’ın Cadılar Bayramı için hazırladığı sürpriz hava gösterisi, Katar’ın hediye ettiği Boeing 747 uçağının Washington üzerinde binalara teğet geçecek kadar alçaktan uçmasıyla kentte büyük bir paniğe yol açtı. Yetkililerin yalnızca 15 dakika önce haberdar edildiği ve 120 metreye kadar alçalan uçuş tepkilere yol açtı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Trump'ın cadılar bayramı sürprizi Washington'ı korkuttu

ABD Başkanı Donald Trump'In Cadılar Bayramı sürprizi Washington'da korku dolu anlar yaşanmasına sebep oldu.

Video Oynatma İkonu Trump'ın sürpriz uçuşu tepki çekti

KATAR HEDİYESİYLE ALÇAK UÇUŞ

Katar tarafından Trump'a hediye edilen ve Trump uçağa bindiğinde "Air Force One" adını alan devasa Boeing 747, perşembe akşamı Washington üzerinde alçak uçuş yaptı, binalara ve anıtlara yaklaştı.

Trump'tan cadılar bayramı sürprizi. Fotoğraf: EPATrump'tan cadılar bayramı sürprizi. Fotoğraf: EPA

CADILAR BAYRAMI SÜRPRİZİ KORKUTTU

Bölgenin 13 üyeli yasama organı olan DC Konseyi, söz konusu gösterinin videosunu sosyal medyada paylaşarak DC şehir merkezinde, Pentagon'da ve Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı'nda bulunan vatandaşlara uçuşla ilgili yalnızca 15 dakika önceden haber verildiğini belirtti.

Uçağın alçak uçuşunun Washington sakinlerini ve hatta yetkilileri bile korkuttuğu belirtildi.

Trump'tan cadılar bayramı sürprizi. Fotoğraf: EPATrump'tan cadılar bayramı sürprizi. Fotoğraf: EPA

120 METREYE KADAR YAKLAŞTI

Washingon Post'un aktardığı uçuş takip verilerine göre uçak Washington üzerindeyken yaklaşık 400 ila 1000 feet (120 ila 300 metre) arasında bir irtifada seyrediyordu.

Uçağın Beyaz Saray üzerinden iki kere uçtuğu belirtildi.

Trump, helikopterlerin ve diğer hava araçlarının haziran ayında ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında Washington D.C. üzerinde uçurmuştu. Trump'ın ilk başkanlık döneminde, 2019 yılındaki 4 Temmuz kutlamaları kapsamında Air Force One olarak kullanılan bir uçak da benzer bir hava gösterisinde yer almıştı.


Perşembe günü yapılan Cadılar Bayramı gösterisi, Trump'ın önümüzdeki hafta yapılacak ara seçimler öncesinde kampanya mitinglerini iptal etmesinin ardından geldi.

Trump'tan cadılar bayramı sürprizi. Fotoğraf: EPATrump'tan cadılar bayramı sürprizi. Fotoğraf: EPA

SOSYAL MEDYADA TEPKİ

Herkes bu gösteriden memnun değildi. Bir X kullanıcısı, "Büyük bir jet uçağı, Washington DC şehir merkezinin üzerinden son derece alçak bir irtifada (belki 250 feet) uçtu. Neler oluyor?" diye yazdı.

Uçağın sadece alçak uçuş yaptığı söylendikten sonra, kişi bunun "korkutucu" olduğunu söyledi ve "Beklenmedik bir şeydi ve irtifası ve yönü uçağın binalara doğru gidiyormuş gibi görünmesine neden oldu. Neyse ki sadece alçak uçuştu!" diye ekledi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump'ın cadılar bayramı sürprizi Washington'ı korkuttu-5 Trump'ın cadılar bayramı sürprizi Washington'ı korkuttu-6 Trump'ın cadılar bayramı sürprizi Washington'ı korkuttu-7
Fransa'da sarı yeleklilere yasak! 70 bin polis görevlendirilecek
SONRAKİ HABER

Fransa'da sarı yeleklilerin eylemi yasaklandı
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler