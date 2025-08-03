Trump'ın aday gösterdiği ikinci Türk olan Seval Öz görev almaya hazır!

ABD Başkanı Donald Trump'ın sağlık denetleme kurumunda görev verdiği Türk kalp cerrahı Mehmet Öz'den sonra, kardeşi Seval Öz de görev almaya hazır hale geldi.

Seval Öz, Google’ın sürücüsüz araç projesini geliştirmişti. (Takvim Gazetesi)

Google'ın sürücüsüz araç projesini geliştiren isim olan Öz, Ulaştırma Bakan Yardımcısı olmak için Senato'da bir sunum gerçekleştirdi.

Sunumunda yeni nesil ulaşıma dikkat çeken Öz, "Ulusal bir çerçevede ve ulaştırma teknolojilerini kullanarak beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum. Yeni nesil ulaşımın vaadi daha iyi sürücüler yetiştirmekle ilgili olacak" dedi. Öz'ün, Kongre'nin onayını alması halinde Oval Ofis'te yemin ederek koltuğa oturacağı bildirildi.