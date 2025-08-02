PODCAST CANLI YAYIN

Gazze'ye 19 tırlık yardım "ihtiyaç denizinde sadece bir damla"

İsrail'in insani felakete neden olduğu Gazze Şeridi'ne 1-2 Ağustos'ta ulaştırılan, 19 tırdan oluşan tıbbi yardım konvoyu, bölgedeki ihtiyacın karşısında "denizde bir damla" olarak değerlendirildi.

Giriş Tarihi:
Gazze'ye 19 tırlık yardım "ihtiyaç denizinde sadece bir damla"

İsrail'in aylardır insani yardım girişini kısıtlayan sıkı ablukası ve şiddetli saldırıları altındaki Gazze'de, tıbbi ve insani yardım ihtiyacı daha önce görülmemiş seviyelere ulaştı.

Gazze'ye son iki günde ulaştırılan tıbbi yardımlar ʺihtiyaç denizinde sadece bir damlaʺ olarak görülüyorGazze'ye son iki günde ulaştırılan tıbbi yardımlar ʺihtiyaç denizinde sadece bir damlaʺ olarak görülüyor

İsminin açıklanmasını istemeyen sağlık alanından bir kaynak, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) desteğiyle ilaç ve tıbbi malzeme taşıyan 19 tır yardım konvoyunun 1 ve 2 Ağustos'ta Gazze'ye girdiğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikeri'nin (BAE) finanse ettiği yardımların Gazze'deki Sağlık Bakanlığı depolarına ulaştırıldığını aktaran kaynak, yardımların yakın zamanda bölgedeki hastanelere teslim edileceğini dile getirdi.

Kaynak, söz konusu yardım konvoyunun, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarıyla çökmenin eşiğine getirdiği sağlık sistemindeki ihtiyacın karşısında "denizde bir damla" olduğunu vurguladı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "Gelmesi beklenen tıbbi malzemelere acil ihtiyaç duyuluyor, yaralı ve hastalara tıbbi bakımın sürdürülmesi ve hayat kurtarılması için büyük önem taşıyor." ifadeleri kullanıldı.

Gazze'ye son iki günde ulaştırılan tıbbi yardımlar ʺihtiyaç denizinde sadece bir damlaʺ olarak görülüyorGazze'ye son iki günde ulaştırılan tıbbi yardımlar ʺihtiyaç denizinde sadece bir damlaʺ olarak görülüyor

DSÖ GIDA VE TIBBİ YARDIM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, 29 Temmuz'da Gazze'de kitlesel açlık, yetersiz beslenme ve hastalıkların açlık kaynaklı ölümlerde artışa neden olduğunu belirterek bunun önlenmesi için büyük ölçekte gıda ile tıbbi yardım çağrısı yapmıştı.

İnsan hakları ve sağlık kuruluşları, özellikle hasta ve yaralılar olmak üzere Gazze'deki Filistinlilerin insani durumunun, ilaç ve tıbbi malzeme eksikliği nedeniyle ciddi şekilde kötüleştiği konusunda defalarca uyarıda bulundu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da birçok kez sağlık merkezlerini, personelini ve hastaneleri hedef alan İsrail saldırıları nedeniyle sağlık sisteminin çökmenin eşiğinde, on binlerce tedaviye muhtaç kişinin de ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Gazze'ye son iki günde ulaştırılan tıbbi yardımlar ʺihtiyaç denizinde sadece bir damlaʺ olarak görülüyorGazze'ye son iki günde ulaştırılan tıbbi yardımlar ʺihtiyaç denizinde sadece bir damlaʺ olarak görülüyor

Gazze'de faaliyet gösteren doktorlar da hastanelerin ve tıbbi malzemelerin yetersiz olduğunu, hasta ve yaralılara yerlerde, sokaklarda tıbbi müdahalede bulunduklarını açıkladı.

Nüfusu 2,3 milyonu aşan, yaralıların sayısının 150 bine yaklaştığı Gazze'de kısmen faaliyet gösteren 5'i devlet, 11'i özel 16 hastane ile acil servis hizmeti veren 8 sahra hastanesi bulunuyor.

Gazze Şeridi'nde az sayıda kalan hastanelerde, hasta ve yaralıların tedavi edildiği bölümlerdeki tıbbi cihazlar jeneratörlerin sağladığı elektrikle faaliyet gösteriyor.

İsrail'in insani yardım, ilaç ve yakıt girişini kısıtladığı Gazze'de, hastanelere yakıtın ulaştırılamaması tıbbi cihazlarla bakımı sağlanan hasta ve yaralıların hayatını doğrudan tehdit ediyor.

İsrail, uyguladığı sıkı ablukanın yanı sıra okul, hastane ve yerinden edilenlerin kaldığı çadırları hedef almaya devam ederek Gazze Şeridi'nde yol açtığı insani felaketi derinleştiriyor.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında en az 60 bin 430 Filistinli hayatını kaybetti, 148 bin 722 kişi yaralandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Özgür Özel'e tepki: İsrail'in propaganda makinası gibi!
600 bin işçiyi ilgilendiriyor! Kamuda zam için imzalar atıldı
Vanalar açıldı Suriye'ye enerji akışı başladı! Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: Suriye daha istikrarlı hale gelecek
Diplomasi taciz skandalıyla çöktü! İsrail büyükelçisinden cinsel saldırı | İlk vukuatı değil
İstanbul'da yaz yağmuru: Hazırlıksız yakalananlar ıslandı
ÖZEL HABER | Beşiktaş'tan Ndidi bombası! Resmi teklif yapıldı
Çeşme'den sonra İzmir'de de su kesintisi başlıyor! CHP yönetimi vatandaşı çileye mahkum etti
Davinson'un partneri geliyor! Galatasaray'dan dev transfer
Ticaret Bakanı Ömer Bolat açıkladı! Temmuz ayı rekorlar ayı olarak tarihe geçti
Antalya'da Nida Nazlıer'in ölümünde şok itiraf! Gerçek ortaya çıkınca ortalık karıştı
Kartal'da çöp dağları yükseliyor! CHP'nin vatandaşa layık gördüğü bu | İhale tanıdık şirkete
Fenerbahçe'den çılgın transfer hamlesi! Osimhen gölgede kalacak
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Başkan Erdoğan'ı hedef alan Özgür Özel'e "Filistin" ayarı: Skandalları örtme gayreti!
Turkuvaz Medya'dan Samsun'da ihracat zirvesi! Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat katılacak
Emekliye üç maaş | Promosyon ve ikramiye imkanı! Kimler faydalanacak?
İzmir Çeşme'de korku dolu anlar! Eğlence mekanında silahlı saldırı | Ezgi Mola'nın eski eşi Mustafa Aksakallı ayağından vuruldu
İmam babanın en acı görevi! Evladının cenaze namazını kıldırdı | ODTÜ’lü Salih’in ölümünde ihmal iddiası
Sabıkalı firma! Gurme ismi ifşa olunca Bifet yaptı domuz eti yedirmeye devam etti | Kim bu İlko Köse
ATV’den bir bomba dizi daha: Aşk ve Gözyaşı için okuma provası yapıldı! Başrolde Hande Erçel ile Barış Arduç var!
Tezgahı bu kez sanayide kurdu! Kriptocu Gökalp İçer'in "hurda" oyunu... Lüks araçlarını parçalatıyor