Yeni strateji kapsamında, Antifa gibi radikal seküler grupların ve anarşist yapıların uluslararası bağlantılarının tespit edilerek operasyonel kapasitelerinin çökertilmesi hedefleniyor.

Beyaz Saray Terörle Mücadele Direktörü Sebastian Gorka, stratejinin temel amacının kartel operasyonlarını etkisiz hale getirerek uyuşturucu ve insan kaçakçılığının ABD sınırlarına ulaşmasını engellemek olduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartellerini, radikal sol grupları ve küresel cihatçı yapılanmaları öncelikli tehdit olarak belirleyen yeni ulusal terörle mücadele stratejisini imzaladı.

Yayımlanan 16 sayfalık belgede; uyuşturucu kartelleri, Antifa benzeri radikal sol gruplar ve küresel cihatçı yapılanmalar öncelikli tehdit olarak sıralandı.

Donald Trump yönetimi, yeni ulusal terörle mücadele stratejisini devreye aldı.Beyaz Saray tarafından yayımlanan yeni ulusal terörle mücadele stratejisi, uyuşturucu kartelleri ile yerel solcu grupları öncelikli tehdit olarak tanımlıyor.

Sınır Güvenliği: Grupların operasyonel kapasiteleri, ABD'ye sevkiyat yapamayacak hale getirilene kadar hedef alınmaya devam edilecek.

Venezüella Bağlantısı: Bu operasyonların, Venezüella lideri Nicolás Maduro'nun görevden uzaklaştırılmasını içeren süreçle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

YARIM KÜREDE KARTEL OPERASYONLARINA DARBE Beyaz Saray Terörle Mücadele Direktörü Sebastian Gorka, stratejinin temel amacının kartel operasyonlarını etkisiz hale getirerek uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve suç unsurlarının ABD sınırlarına ulaşmasını engellemek olduğunu belirtti.

Trump, yönetiminin kartellerin, aşırılıkçı grupların veya onları destekleyen devletlerin Amerikalılara yönelik saldırılar planlamasına cezasız şekilde izin vermeyeceğini belirterek, teröristlerin hem ABD içinde hem de yurt dışında güvenli sığınak bulmasının engelleneceğini vurguladı.

YURT İÇİ TEHDİTLER: ANTİFA VE "RADİKAL SEKÜLER" GRUPLAR



Yeni strateji, sadece dış tehditlere değil, ABD içindeki şiddet yanlısı seküler siyasi yapılara da odaklanıyor. Belgede, "Amerikan karşıtı, radikal biçimde trans/cinsiyet ideolojisi yanlısı ve anarşist" olarak tanımlanan grupların hızlıca tespit edilip etkisiz hale getirilmesi önceliklendiriliyor.

Gorka, özellikle Antifa gibi yapıların uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ev içinde bu grupları haritalandırmak, üyelerini tespit etmek ve masum insanlara zarar vermeden önce operasyonel kapasitelerini çökertmek için anayasal tüm araçları kullanacağız."