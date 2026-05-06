Beyaz Saray yeni stratejiyi açıkladı: ABD içinde ve dışında büyük operasyon hazırlığı | Hedefte karteller ve radikal yapılar var

Donald Trump yönetimi, yeni ulusal terörle mücadele stratejisini devreye aldı. Beyaz Saray tarafından yayımlanan 16 sayfalık belgede; uyuşturucu kartelleri, Antifa benzeri radikal sol gruplar ve küresel cihatçı yapılanmalar öncelikli tehdit olarak tanımlandı. “Amerikan anavatanını koruma” vurgusunun öne çıktığı stratejide; kartellerin operasyonel kapasitesinin çökertilmesi, ABD içindeki şiddet yanlısı siyasi grupların takibe alınması hedefleniyor. Beyaz Saray Terörle Mücadele Direktörü Sebastian Gorka, “Anayasal olarak elimizde bulunan tüm araçları kullanacağız” diyerek özellikle Antifa gibi yapıların uluslararası bağlantılarının da mercek altına alınacağını söyledi

Beyaz Saray yeni stratejiyi açıkladı: ABD içinde ve dışında büyük operasyon hazırlığı | Hedefte karteller ve radikal yapılar var
  • ABD Başkanı Donald Trump, uyuşturucu kartellerini, radikal sol grupları ve küresel cihatçı yapılanmaları öncelikli tehdit olarak belirleyen yeni ulusal terörle mücadele stratejisini imzaladı.
  • Beyaz Saray Terörle Mücadele Direktörü Sebastian Gorka, stratejinin temel amacının kartel operasyonlarını etkisiz hale getirerek uyuşturucu ve insan kaçakçılığının ABD sınırlarına ulaşmasını engellemek olduğunu açıkladı.
  • Yeni strateji kapsamında, Antifa gibi radikal seküler grupların ve anarşist yapıların uluslararası bağlantılarının tespit edilerek operasyonel kapasitelerinin çökertilmesi hedefleniyor.
  • Belgede, uyuşturucuyla mücadele operasyonlarının Venezüella lideri Nicolás Maduro’nun görevden uzaklaştırılması süreciyle bağlantılı olduğu ifade edildi.
  • Strateji, küresel cihatçı hareketlere karşı baskının süreceğini teyit ederken İran ve Hürmüz Boğazı kaynaklı tehditlerin uluslararası ortaklarla ele alınacağını öngörüyor.

Donald Trump yönetimi, yeni ulusal terörle mücadele stratejisini devreye aldı.Beyaz Saray tarafından yayımlanan yeni ulusal terörle mücadele stratejisi, uyuşturucu kartelleri ile yerel solcu grupları öncelikli tehdit olarak tanımlıyor.

Yayımlanan 16 sayfalık belgede; uyuşturucu kartelleri, Antifa benzeri radikal sol gruplar ve küresel cihatçı yapılanmalar öncelikli tehdit olarak sıralandı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı stratejide, "Amerikan anavatanını koruma" vurgusu öne çıktı.

Trump'ın Yeni Terörle Mücadele Stratejisi: Karteller ve Radikal Sol Gruplar Hedefte.

Trump, yönetiminin kartellerin, aşırılıkçı grupların veya onları destekleyen devletlerin Amerikalılara yönelik saldırılar planlamasına cezasız şekilde izin vermeyeceğini belirterek, teröristlerin hem ABD içinde hem de yurt dışında güvenli sığınak bulmasının engelleneceğini vurguladı.

YARIM KÜREDE KARTEL OPERASYONLARINA DARBE
Beyaz Saray Terörle Mücadele Direktörü Sebastian Gorka, stratejinin temel amacının kartel operasyonlarını etkisiz hale getirerek uyuşturucu, insan kaçakçılığı ve suç unsurlarının ABD sınırlarına ulaşmasını engellemek olduğunu belirtti.

  • Operasyonel Süreç: Strateji kapsamında, Washington'un "uyuşturucuyla mücadele" olarak tanımladığı kampanyada onlarca teknenin imha edildiği bildirildi.

  • Venezüella Bağlantısı: Bu operasyonların, Venezüella lideri Nicolás Maduro'nun görevden uzaklaştırılmasını içeren süreçle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

  • Sınır Güvenliği: Grupların operasyonel kapasiteleri, ABD'ye sevkiyat yapamayacak hale getirilene kadar hedef alınmaya devam edilecek.

YURT İÇİ TEHDİTLER: ANTİFA VE "RADİKAL SEKÜLER" GRUPLAR

Yeni strateji, sadece dış tehditlere değil, ABD içindeki şiddet yanlısı seküler siyasi yapılara da odaklanıyor. Belgede, "Amerikan karşıtı, radikal biçimde trans/cinsiyet ideolojisi yanlısı ve anarşist" olarak tanımlanan grupların hızlıca tespit edilip etkisiz hale getirilmesi önceliklendiriliyor.

Gorka, özellikle Antifa gibi yapıların uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılacağını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Ev içinde bu grupları haritalandırmak, üyelerini tespit etmek ve masum insanlara zarar vermeden önce operasyonel kapasitelerini çökertmek için anayasal tüm araçları kullanacağız."

Antifa nedir?

Antifa (anti-faşist), Amerika Birleşik Devletleri'nde ırkçılık ve faşizm karşıtı, sol eğilimli, merkeziyetsiz özerk gruplardan oluşan bir siyasi harekettir.

Stratejinin bu yönünün, aktivist Charlie Kirk'ün Eylül ayında öldürülmesinin ardından sol görüşlü gruplara karşı yapılan koordineli mücadele çağrılarıyla paralellik gösterdiği hatırlatıldı. Öte yandan Gorka, stratejinin şiddeti körükleyen sağ görüşlü grupları da hedef alacağını ekledi.

KÜRESEL TEHDİTLER VE BÖLGESEL İŞ BİRLİKLERİ
Strateji belgesi, yerel ve bölgesel odaklı olsa da küresel cihatçı hareketlere karşı baskının süreceğini teyit ediyor. Al Qaeda gibi örgütlerin yok edilmesi planın ana başlıkları arasında yer alırken, uluslararası ortaklarla yapılacak görüşmelerde İran ve Hürmüz Boğazı kaynaklı tehditlerin de ele alınacağı belirtildi.

