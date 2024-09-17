Trump’a suikast girişiminde bulunan zanlı suikastın kitabını yazmış

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, Florida'da golf kulübündeyken uzaktan ateş açıldı. FBI, bunun bir suikast girişimi olduğunu açıkladı.

AK-47 silahıyla ateş açan Ryan Wesley Routh (58) adlı kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, şüphelinin Trump'a oy verip hayal kırıklığı yaşadığını anlattığı ortaya çıktı. Routh'un Ukrayna savaşına takıntılı olduğu, kabarık bir vergi borcu bulunduğu ve kitabında suikast iması yaptığı anlaşıldı.



Trump, Kamala Harris'e desteğini açıklayan Taylor Swift'e sert çıktı. "Swift'ten nefret ediyorum" paylaşımı yaptı.