Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak

Haaretz gazetesi de haberinde, Netanyahu'nun ofisinin, son günlerde Başbakan'ın İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırı başlatma çağrısında bulunduğu ancak Savunma Bakanı Gallant'ın buna karşı çıktığına ilişkin mesajları dolaşıma soktuğunu belirtti.

Haberde, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırının gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın Gallant'ı görevden almak için zemin hazırladığı ileri sürüldü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunduğunu ve bunu hemen yapmanın zamanı geldiğini belirterek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil." ifadelerini kullandı.