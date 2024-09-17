PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak

İsrail'de parçalanma devam ediyor. İsrail medyasına güvenilir kaynaklara dayandırdığını belirttiği haberde, işgalci Başbakan Netanyahu, birkaç saat içinde Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldığını duyuracak.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 17 Eylül 2024, 00:25 Güncelleme Tarihi 17 Eylül 2024, 00:57
Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Terör devleti İsrail'in soykırım kabinesinde kriz had safhaya ulaştı. İsrail resmi televizyonu KAN, güvenilir kaynaklara dayandırdığını belirttiği haberde, Netanyahu'nun birkaç saat içinde hükümeti genişletme kararını ve Gallant'ı görevden aldığını duyuracağı aktarıldı.

Söz konusu haberde, Netanyahu'nun ofisi ve Adalet Bakanı Yariv Levin ile Yeni Umut Partisi Başkanı Gideon Saar arasında "ateşli müzakerelerin" sürdüğü aktarıldı.

Her iki tarafın da üzerine varılacak anlaşmanın ilanı için "son rötuşlarla" meşgul olduğu ifade edildi.

Ayrıca adı belirtilmeyen kaynaklardan aktarılan bilgilerde, görevden alınacak Gallant'ın yerine Savunma Bakanlığı koltuğuna Saar'ın getirilmesinin beklendiği ifade edildi.

Öte yandan Yediot Ahronot gazetesi, Gazze Şeridi'nde tutulan İsraillilerin ailelerinin aralarında bulunduğu yüzlerce göstericinin, Saar'ın Tel Aviv'deki evinin önünde hükümete katılmasına karşı çıktıklarına ilişkin protesto düzenlediklerini yazdı.

Haaretz gazetesi de haberinde, Netanyahu'nun ofisinin, son günlerde Başbakan'ın İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik büyük çaplı saldırı başlatma çağrısında bulunduğu ancak Savunma Bakanı Gallant'ın buna karşı çıktığına ilişkin mesajları dolaşıma soktuğunu belirtti.

Haberde, Netanyahu'nun Lübnan'a yönelik saldırının gerçekleşip gerçekleşmemesine bakılmaksızın Gallant'ı görevden almak için zemin hazırladığı ileri sürüldü.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aylardır Netanyahu'ya Gallant'ı görevden alması yönünde çağrıda bulunduğunu ve bunu hemen yapmanın zamanı geldiğini belirterek, "Kuzeyde bir karar verilmesi gerekiyor ve Gallant buna liderlik edecek doğru adam değil." ifadelerini kullandı.

Katiller birbirine girdi! Savunma BakanıYoav Gallant, Netayahunun mutlak zafer açıklamalarını hedef aldı: SaçmalıkKatiller birbirine girdi! Savunma BakanıYoav Gallant, Netayahunun mutlak zafer açıklamalarını hedef aldı: Saçmalık
Katiller birbirine girdi! Savunma BakanıYoav Gallant, Netayahu'nun 'mutlak zafer' açıklamalarını hedef aldı: Saçmalık

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan boykot şarkısı paylaşımı: Tüm imkanlarla Gazze’nin yanındayız | İşte sözleri...
Narin Güran cinayetinde son durum ne? Kahreden fotoğrafa A Haber ulaştı! | 18 dakikalık sır | Melek Güran neden adliyeye çağrıldı?
Türk Telekom
Okullar kayıt ücreti isteyebilir mi? Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açıkladı... Öğretmen ataması ne zaman yapılacak? Mülakat...
Gerilim tırmanıyor! Soykırımcı Netanyahu, Savunma Bakanı Gallant’ı görevden alacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek tek tek açıkladı: Enflasyonda kalıcı düşüş başladı
Narin Güran’ın mezarı yapıldı: Türk bayrağı detayı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten sivil anayasa mesajı: Artık zorunluluk! | İlk 4 madde tartışması yok | Özgür Özel’e tepki: İki hata yaptı
Premier Lig devinden Galatasaray’a Osimhen teklifi!
Emekli profesörün çıplak cesedi bulunmuştu: Oğlu tutuklandı
Dengeler değişecek! Putin emri verdi: Asker sayısı fırlayacak... Hangi ülkenin kaç askeri var? Türkiye kaçıncı sırada?
Başkan Erdoğan’dan Adaleti etkileşime kurban etmeyiz mesajı! ’Narin’ uyarı... Siyasi hesaba izin vermeyiz
Almanya Türk vatandaşlarına kapıları mı kapattı? Schengen vizesi gerçeği
Narin’in annesi Yüksel Güran’dan itiraf dolu ağıtlar! Soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni görüntü: Kızım biliyor, dayanamıyor
Ferdi Kadıoğlu’dan Jose Mourinho, Cocu ve Fenerbahçe sözleri!
SON DAKİKA