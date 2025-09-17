Trump’a İngiltere ziyaretinde Epstein’lı protesto! Şimdiden 4 kişi gözaltında: Öyle bir fotoğraf yansıttılar ki…

Dün akşam Trump'ın yıllar içinde pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile çekilmiş fotoğrafları ve videoları duvarlara yansıtıldı.

Trump'ın notu, Reuters

Fotoğraflarda Trump'ın Epstein'a yazdığı "Trump the Art of the Comeback" adlı kitapta yazdığı "Jeff, sen en iyisisin" notu da yer alıyor.

SADECE TRUMP DEĞİL! BİR DE PRENS ANDREW

Berkshire kasabasında yoldan geçenlerin görmesi için Jeffrey Epstein ile Prens Andrew'un da fotoğrafları yansıtıldı.

Aktivist grup Fossil Free London'dan iki protestocu, dün gece Windsor'da Republicans Overseas UK tarafından düzenlenen bir akşam yemeğinden dışarı çıkarıldı.

Trump, dün gece İngiltere'ye yaptığı ikinci resmi ziyaret için Londra Stansted'e indi ve burada İngiltere'de olmanın kalbini nasıl 'ısıttığını' söyledi.