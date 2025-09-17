PODCAST CANLI YAYIN

Trump’a İngiltere ziyaretinde Epstein’lı protesto! Şimdiden 4 kişi gözaltında: Öyle bir fotoğraf yansıttılar ki…

ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret için gittiği İngiltere’de protestolarla karşılandı. Trump’ın ziyaretini protesto etmek için Londra sokaklarına dökülen İngilizler Trump’ın kalacağı Windsor Kalesi’ne pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile fotoğraflarını yansıttı. Trump’ın ziyaretinin daha başında tutuklamalar başladı.

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere'de. Trump'ın ziyareti öncesinde Londra sokakları resmen karıştı. Binlerce kişi ABD Başkanı'nın ziyaretini protesto için meydanlara inerken Windsor Kalesi'ne yansıtılan Trump, Prens Andrew ve pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın fotoğrafları ortalığı karıştırdı.

Trump ile Epstein'ın görüntüleri Windsor Kalesi'nde, ReutersTrump ile Epstein'ın görüntüleri Windsor Kalesi'nde, Reuters

İNGİLTERE'DE TRUMP PROTESTOSU

Binlerce kişi Trump'ın ziyaretini protesto etmek için Londra'ya akın ederken İngiltere'nin dört bir yanında ABD Başkanı'nın iki günlük ziyaretine karşı gösteriler düzenleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump İngiltere'de

Trump ve Melania Trump, İngiltere'de, ReutersTrump ve Melania Trump, İngiltere'de, Reuters

Stop Trump Koalisyonu tarafından organize edilen ve 50 grubun katılacağı yürüyüşe başkent Westminster çevresinde yaklaşık 1.600 polis memuru katılacak.

Trump'a Epstein'lı eylem, ReutersTrump'a Epstein'lı eylem, Reuters

EPSTEIN İLE FOTOĞRAFLARI YANSITILDI

Dün akşam Trump'ın yıllar içinde pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile çekilmiş fotoğrafları ve videoları duvarlara yansıtıldı.

Trump'ın notu, ReutersTrump'ın notu, Reuters

Fotoğraflarda Trump'ın Epstein'a yazdığı "Trump the Art of the Comeback" adlı kitapta yazdığı "Jeff, sen en iyisisin" notu da yer alıyor.

SADECE TRUMP DEĞİL! BİR DE PRENS ANDREW

Berkshire kasabasında yoldan geçenlerin görmesi için Jeffrey Epstein ile Prens Andrew'un da fotoğrafları yansıtıldı.

Aktivist grup Fossil Free London'dan iki protestocu, dün gece Windsor'da Republicans Overseas UK tarafından düzenlenen bir akşam yemeğinden dışarı çıkarıldı.

Trump, dün gece İngiltere'ye yaptığı ikinci resmi ziyaret için Londra Stansted'e indi ve burada İngiltere'de olmanın kalbini nasıl 'ısıttığını' söyledi.

Trump ve Melania Trump, İngiltere'de, ReutersTrump ve Melania Trump, İngiltere'de, Reuters

PROTESTOLARDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Trump'ın seyahati boyunca daha fazla protesto bekleniyor. Thames Valley Polisi, kalede "kamuoyuna açık gösteri" olarak adlandırdıkları olayın ardından dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Trump, Buckingham Sarayı'nın şu anda 369 milyon sterlinlik bir yenileme sürecinden geçmesi ve bu yenilemenin 2027'den önce tamamlanmaması nedeniyle Windsor Kalesi'nde kalıyor.

MANDELSON BOMBASI

Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Pater Mandelson'ın Epstein ile yakın ilişkisi ortaya çıkmıştı. Doğum günü mesajları, bornozlu fotoğraflar derken Mandelson görevden alınmıştı.

İngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındıİngiltere’de Esptein bombası! E-postaları, bornozlu fotoğrafları ortaya çıktı ABD Büyükelçisi Peter Mandelson görevden alındı

