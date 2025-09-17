Trump’a İngiltere ziyaretinde Epstein’lı protesto! Şimdiden 4 kişi gözaltında: Öyle bir fotoğraf yansıttılar ki…

Trump'a Epstein'lı eylem, Reuters
EPSTEIN İLE FOTOĞRAFLARI YANSITILDI
Dün akşam Trump'ın yıllar içinde pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile çekilmiş fotoğrafları ve videoları duvarlara yansıtıldı.
Trump'ın notu, Reuters
Fotoğraflarda Trump'ın Epstein'a yazdığı "Trump the Art of the Comeback" adlı kitapta yazdığı "Jeff, sen en iyisisin" notu da yer alıyor.
SADECE TRUMP DEĞİL! BİR DE PRENS ANDREW
Berkshire kasabasında yoldan geçenlerin görmesi için Jeffrey Epstein ile Prens Andrew'un da fotoğrafları yansıtıldı.
Aktivist grup Fossil Free London'dan iki protestocu, dün gece Windsor'da Republicans Overseas UK tarafından düzenlenen bir akşam yemeğinden dışarı çıkarıldı.
Trump, dün gece İngiltere'ye yaptığı ikinci resmi ziyaret için Londra Stansted'e indi ve burada İngiltere'de olmanın kalbini nasıl 'ısıttığını' söyledi.
Trump ve Melania Trump, İngiltere'de, Reuters
PROTESTOLARDA 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Trump'ın seyahati boyunca daha fazla protesto bekleniyor. Thames Valley Polisi, kalede "kamuoyuna açık gösteri" olarak adlandırdıkları olayın ardından dört kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Trump, Buckingham Sarayı'nın şu anda 369 milyon sterlinlik bir yenileme sürecinden geçmesi ve bu yenilemenin 2027'den önce tamamlanmaması nedeniyle Windsor Kalesi'nde kalıyor.
MANDELSON BOMBASI
Geçtiğimiz hafta İngiltere'nin ABD Büyükelçisi Pater Mandelson'ın Epstein ile yakın ilişkisi ortaya çıkmıştı. Doğum günü mesajları, bornozlu fotoğraflar derken Mandelson görevden alınmıştı.