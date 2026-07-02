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'Doktor Trump' yapay zeka videosuyla muhaliflerine diyet kola önerdi

ABD siyasetinde dijital içeriklerin ve yapay zeka kullanımı tartışılmaya devam ediyor. Başkan Donald Trump, sosyal medyadan paylaştığı yapay zeka üretimi yeni videoda doktor kıyafeti giyerek, "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu" adını verdiği durum için üç maddelik bir tedavi planı açıkladı.

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'Doktor Trump' yapay zeka videosuyla muhaliflerine diyet kola önerdi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka üretimi videoda kendisini doktor kıyafetleriyle gösterdi. AA'nın haberine göre Trump, videoda politikalarına karşı çıkanlara "yalan haberleri kapatma", "dua etme" ve "diyet kola tüketme" tavsiyesinde bulundu.

YAPAY ZEKA VİDEOSUNDA KENDİNİ DOKTOR GİBİ GÖSTERDİ

Trump'ın paylaştığı videoda, ABD Başkanı doktor kıyafetleri içinde tasvir edildi. Videoda Trump, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için kullandığı "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu" ifadesine karşı bir tedavi planı olduğunu savundu.

Kurgu videoda Trump, bu sözde tedavinin kendi politikalarına karşı çıkanlara iyi geleceği mesajını verdi. Videonun tamamı yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış görüntüler üzerinden ilerledi.

Videoda Trump'ın muhaliflerine yönelik mesajı yapay zeka kurgusuyla verildi.

Video Oynatma İkonu Trump’tan yapay zeka videosu: Doktor önlüğü giyip muhaliflerine reçete yazdı

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ÜNLÜ İSİMLERİN YAPAY ZEKA TAKLİTLERİ KULLANILDI

Videonun devamında Trump'ın politikalarını daha önce eleştiren bazı ünlü isimlerin de yapay zeka ile üretilmiş tasvirlerine yer verildi.

Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts ve Whoopi Goldberg gibi isimlerin yapay zeka taklitleri, söz konusu sendromla mücadelelerini anlatıyormuş gibi gösterildi.

VİDEODA ADI GEÇEN ÜNLÜLER

  • Robert De Niro
  • Edward Norton
  • Julia Roberts
  • Whoopi Goldberg

Bu bölümlerde ünlülerin yapay zeka ile oluşturulan taklitleri, Trump'ın sunduğu tedavi planıyla bu durumdan kurtulmuş gibi konuşturuldu.

'Doktor Trump' yapay zeka videosuyla muhaliflerine diyet kola önerdi-3

"DOKTOR TRUMP" VİDEONUN SONUNDA YENİDEN GÖRÜNDÜ

Videonun finalinde Trump, bu kez "Doktor Trump" olarak yeniden ekrana geldi. Burada, sözde tedavinin basit olduğunu söyleyerek izleyenlere üç maddelik bir tavsiye verdi.

"Tedavi basit; yalan haberleri kapatın, duanızı edin ve eğer kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için, hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz."

Trump'ın yapay zeka ile hazırlanmış videoyu sosyal medya hesabından paylaşması, ABD siyasetinde dijital içeriklerin ve yapay zeka kurgularının kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı.

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