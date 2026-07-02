'Doktor Trump' yapay zeka videosuyla muhaliflerine diyet kola önerdi

Kurgu videoda Trump, bu sözde tedavinin kendi politikalarına karşı çıkanlara iyi geleceği mesajını verdi. Videonun tamamı yapay zeka aracılığıyla hazırlanmış görüntüler üzerinden ilerledi.

Trump'ın paylaştığı videoda, ABD Başkanı doktor kıyafetleri içinde tasvir edildi. Videoda Trump, kendisine yönelik olumsuz tepkileri tanımlamak için kullandığı "Trump ile Kafayı Bozma Sendromu" ifadesine karşı bir tedavi planı olduğunu savundu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından paylaştığı yapay zeka üretimi videoda kendisini doktor kıyafetleriyle gösterdi. AA'nın haberine göre Trump, videoda politikalarına karşı çıkanlara "yalan haberleri kapatma" , "dua etme" ve "diyet kola tüketme" tavsiyesinde bulundu.

Bu bölümlerde ünlülerin yapay zeka ile oluşturulan taklitleri, Trump'ın sunduğu tedavi planıyla bu durumdan kurtulmuş gibi konuşturuldu.

Robert De Niro, Edward Norton, Julia Roberts ve Whoopi Goldberg gibi isimlerin yapay zeka taklitleri, söz konusu sendromla mücadelelerini anlatıyormuş gibi gösterildi.

Videonun devamında Trump'ın politikalarını daha önce eleştiren bazı ünlü isimlerin de yapay zeka ile üretilmiş tasvirlerine yer verildi.

"DOKTOR TRUMP" VİDEONUN SONUNDA YENİDEN GÖRÜNDÜ

Videonun finalinde Trump, bu kez "Doktor Trump" olarak yeniden ekrana geldi. Burada, sözde tedavinin basit olduğunu söyleyerek izleyenlere üç maddelik bir tavsiye verdi.

"Tedavi basit; yalan haberleri kapatın, duanızı edin ve eğer kaygılı hissederseniz benim gibi diyet kola için, hayatınızda inanılmaz bir değişiklik göreceksiniz."

Trump'ın yapay zeka ile hazırlanmış videoyu sosyal medya hesabından paylaşması, ABD siyasetinde dijital içeriklerin ve yapay zeka kurgularının kullanımını bir kez daha gündeme taşıdı.

Diyar Oktuay Takvim.com.tr Dünya