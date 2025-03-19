Trump ve Zelenskiy telefonda görüştü: "Çok iyi yoldayız"

GÖRÜŞME 1 SAAT SÜRDÜ ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Zelenskiy ile telefon görüşmesinin çok iyi geçtiğini ve yaklaşık 1 saat sürdüğünü aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump , Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski y ile telefon görüşmesinde ateşkes sürecini görüştüklerini belirterek, "Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Trump'ın paylaşımı (Ekran görüntüsü)





DOĞRU BİR YOLDA İLERLİYORUZ

Trump, "Görüşmenin büyük bölümü, Rusya ve Ukrayna'nın talep ve ihtiyaçlarının birbirine yaklaştırılması amacıyla dün (Rusya) Devlet Başkanı (Vladimir) Putin'le yaptığımız telefon görüşmesine dayanıyordu. Son derece doğru bir yolda ilerliyoruz." ifadelerine yer verdi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'un görüşülen hususlara ilişkin detaylı açıklamalar yapacaklarını kaydeden Trump, kısa süre içinde bu detayların paylaşılacağını bildirdi.

Trump, dün Putin'le yaptığı telefon görüşmesinde, enerji ve altyapı alanlarında derhal ateşkes sağlanması konusunda mutabık kaldıklarını açıklamıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ABD Başkanı Donald Trump, Reuters

ZELENSKİY "TRUMP'LA GÖRÜŞECEĞİM" DEDİ

Zelenskiy bugün Trump'la bir telefon görüşmesi yapacağını duyurdu. Ukrayna lideri görüşmeye ilişkin bilgi vermedi.

Finlandiya'da resmi temaslarda bulunan Zelenskiy, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb ile düzenlenen ortak basın toplantısında Trump'ın dün Putin ile yaptığı telefonda görüşmesinden sonra Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapılarına yönelik saldırılarını sürdürdüğünü söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Reuters

Rusların gece boyunca enerji tesisleri de dahil olmak üzere Ukrayna'da iki hastane ve diğer hedeflere hava saldırıları düzenlediğini belirten Zelenskiy, şöyle konuştu:

Yani Putin'in sözleri gerçeklikten çok farklı. Bu yüzden savunma desteğine ihtiyacımız var, hava savunmamız için desteğe ihtiyaç var, güvenlik ve insanların hayatlarını kurtarmak için Rusya'ya baskı yapmamız gerekiyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Reuters

Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'daki sivillere ve enerji altyapılarına saldırmadığı sürece Ukrayna'nın da karşı saldırı düzenlemeyeceğini ifade ederek, "Ruslar bizim nesnelerimize saldırmazsa, biz de kesinlikle saldırmayacağız." dedi.

Savaşı sona erdirmek yönünde gereken konuları ele almak amacıyla Suudi Arabistan'da geçen hafta ABD ve Ukrayna heyetleri arasında verimli görüşmelerin yapıldığını anımsatan Zelenskiy, Rusya'nın amacının ise savaşı uzatmak olduğunu savundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Reuters

"TRUMP'LA DETAYLARI KONUŞACAĞIZ"

Trump ile Putin arasında yapılan telefon görüşmesinde, 30 günlüğüne enerji altyapısına yönelik saldırıların durdurulması konusunun da ele alındığını hatırlatan Zelenskiy, bugün Trump ile (telefonda) görüşeceğini bildirdi. Zelenskiy, "Bugün Başkan Trump ile görüşeceğim. Bugün kendisiyle detayları konuşacağız. Bundan sonraki adımların, detayların (olacağını) düşünüyorum." ifadeleri kullandı.

Zelenskiy, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarını olası müzakerelerde konuşulacak en önemli konu olacağını ifade ederek Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin kendileri için kırımızı çizgileri olduğunu vurguladı.

Rusya'nın kontrolündeki bölgeleri Rus toprağı olarak tanımayacaklarını vurgulayan Zelenskiy, savaşın sona ermesi için ateşkes sağlanmasının ilk adım olabileceğini belirtti.

SUUDİ ARABİSTAN'A HEYET

Zelenskiy, ateşkesin uygulanması amacıyla Suudi Arabistan'da bir toplantı yapılması durumunda Ukrayna'dan asker ve enerji uzmanlarından oluşan heyetin gönderileceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaş başlattığına dikkati çeken Zelenskiy, ülkesinin toprak bütünlüğü ve egemenliği için mücadele ettiklerini vurguladı. Zelenskiy, "Biz yaşıyoruz, kendimizi savunuyoruz, hayatta kalıyoruz, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için savaşıyoruz. Bu savaşı kesinlikle kazanacağız." dedi.

UKRAYNA'DA DA RUSYA'DA DA ENERJİ TESİSLERİNE SALDIRI

Trump ve Putin'in görüşmesinde ateşkes kararı alınırken görüşmenin ardından Ukrayna ve Rusya'dan karşılıklı suçlamalar geldi.

Rus saldırılarının ardından Dnipro'daki enerji tesislerinden çıkan yangın, Fotoğraf The Sun'dan alınmıştır

Rusya haber ajansı Russia Today Ukrayna ordusunun Rusya'nın derinliklerindeki bir enerji tesisine saldırı düzenlediğini iddia etti.

Öte yandan Ukrayna ise Rusya'nın Slovyansk kentinde enerji tesisine saldırı düzenlediğini ve Ukrayna'yı karanlığa gömdüğünü iddia etti.