Trump ve Kral Charles’ın fayton keyfi! İngiltere ziyareti Epstein protestosu ile başladı
ABD Başkanı Donald Trump, resmi ziyaret için gittiği İngiltere’de protestolarla karşılandı. Trump’ın ziyaretini protesto etmek için Londra sokaklarına dökülen İngilizler Trump’ın kalacağı Windsor Kalesi’ne pedofili finansörü Jeffrey Epstein ile fotoğraflarını yansıttı. Trump’ın ziyaretinin daha başında tutuklamalar başladı. Protestoların ardından Trump, Kral III. Charles ile fayton turuna çıktı.
ABD Başkanı Donald Trumpİngiltere'de. Trump'ın ziyareti öncesinde Londra sokakları resmen karıştı. Binlerce kişi ABD Başkanı'nın ziyaretini protesto için meydanlara inerken Windsor Kalesi'ne yansıtılan Trump, Prens Andrew ve pedofili finansörü Jeffrey Epstein'ın fotoğrafları ortalığı karıştırdı.
Trump, Kral Charles, Melania Trump, Kraliçe Camilla, Kate Middleton ve William; Reuters
KRAL CHARLES İLE ÖZEL GEZİ
Trump İngiltere ziyaretinde Kral III. Charles ile 172 yıllık bir arabayla gezintiye çıktı. Trump ve Charles'ın araç içinde sohbet ettiği anlar çok konuşuldu.
Camilla ve Melania, Reuters
Kraliçe Camilla ve ABD First Lady'si Melania Trump da yan yana seyahat ederken onları Kate ve William takip etti.
Charles ve Trump, Reuters
Tören alayının, bir zamanlar Harry ve Meghan'ın evi olan Frogmore Cottage'ın yakınından geçtiği düşünülüyor. Windsor'daki törene yaklaşık 120 at ve 1.300 İngiliz askeri katıldı.
Trump ile Epstein'ın görüntüleri Windsor Kalesi'nde, Reuters
İNGİLTERE'DE TRUMP PROTESTOSU
Binlerce kişi Trump'ın ziyaretini protesto etmek için Londra'ya akın ederken İngiltere'nin dört bir yanında ABD Başkanı'nın iki günlük ziyaretine karşı gösteriler düzenleniyor.