Trump uluslararası hukuka meydan okudu: "Karar mercii benim"

Venezuela Geçici Cumhurbaşkanı Rodriguez, AP

VENEZUELA TEHDİDİ

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Caracas'taki evinden askeri operasyonla alınmasını savunan Trump, bu ülkenin ABD'ye çok sayıda suçluyu ve yüklü miktarda uyuşturucu maddeyi gönderdiği yönündeki sözlerini tekrarladı.

Venezuela'da ne kadar "kalacakları" konusunda net bir süre belirtmekten kaçınan ABD Başkanı Trump, bu ülkedeki yönetim nüfuzlarının "uzun yıllar" süreceğini belirterek, "Bunu sadece zaman gösterecek." dedi.

ABD ile Venezuela arasındaki ilişki ile Çin'in Tayvan'la ilişkisinin çok farklı olduğunu savunan ABD Başkanı, Venezuela için "Bu gerçek bir tehditti. Çin'e akın eden insanlar yoktu. Çin'e uyuşturucu akışı yoktu. Bizim yaşadığımız kötü şeylerin hiçbiri yoktu. Tayvan'ın hapishaneleri açılmadı ve insanlar Çin'e akın etmedi." diye konuştu.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Tayvan'a müdahale etmesini beklemediğini ifade ederek, "Umarım böyle bir şey yapmaz." dedi.

GRÖNLAND TEHDİDİ

ABD Başkanı Trump, "Grönland'ı ele geçirmenin mi yoksa NATO'yu bir arada tutmanın mı daha öncelikli olduğu" sorusuna ise doğrudan cevap vermekten kaçınırken, bu ikisi arasında bir seçim yapacağını söylemekle yetindi.

Trump, "Grönland'e sahip olmak çok önemli." değerlendirmesini yaptı.