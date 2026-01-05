PODCAST CANLI YAYIN

Trump tehdit etmişti: Kolombiya sokaklarında askeri hareketlilik

ABD Başkanı Donald Trump'ın tehdit etmesinin ardından Kolombiya sokaklarında askeri hareketlilik görüldü. Trump bugün yaptığı açıklamada Kolombiya’nın hasta bir adam tarafından yönetildiğini iddia edip “Bu durum uzun sürmeyecek. Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor.” dedi. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump’ın tehdidine karşılık olarak silah kullanabileceklerini söyledi.

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından Donald Trump Kolombiya'yı da tehdit etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump'ın tehdidine karşılık olarak silah kullanabileceklerini söylerken Kolombiya sokaklarında hareketlilik başladığı bildirildi.

Kolombiya, EPA

KOLOMBİYA SOKAKLARINDA HAREKETLİLİK

Trump'ın Kolombiya'nın hasta bir adam tarafından yönetildiğini iddia edip "Bu durum uzun sürmeyecek. Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor." demesinin ardından ülke sokaklarında hareketlilik başladı.

Trump ve Petro, AFP

PETRO'DAN TRUMP'IN TEHDİDİNE CEVAP

Petro, bugün Trump'ın tehdidine karşı yaptığı açıklamada "Asker olmamış olsam da savaş ve gizli operasyonlar hakkında bilgi sahibiyim. 1989 Barış Anlaşması'ndan sonra bir daha asla silah kullanmayacağıma yemin etmiştim, ancak ülkem uğruna, istemediğim silahları tekrar kullanacağım." ifadelerini kullandı.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Petrodan Donald Trumpa yanıt: Silah kullanırım

