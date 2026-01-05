Trump tehdit etmişti: Kolombiya sokaklarında askeri hareketlilik

ABD'nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından Donald Trump Kolombiya'yı da tehdit etti. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Trump'ın tehdidine karşılık olarak silah kullanabileceklerini söylerken Kolombiya sokaklarında hareketlilik başladığı bildirildi.

Kolombiya, EPA KOLOMBİYA SOKAKLARINDA HAREKETLİLİK Trump'ın Kolombiya'nın hasta bir adam tarafından yönetildiğini iddia edip "Bu durum uzun sürmeyecek. Kolombiya operasyonu kulağa iyi geliyor." demesinin ardından ülke sokaklarında hareketlilik başladı.