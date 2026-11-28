ABD'li pilot dünyanın en iyi savaş uçağını seçti! Trump 3 seçeneği sundu: Para verseniz bile kabul etmem
ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü dolayısıyla telefonla görüştüğü F-16 pilotu Yarbay Brant Smith'e dünyanın en iyi savaş uçağının hangisi olduğunu sordu. F-22 ve F-35 ile kıyaslandığında tercihini F-16'dan yana kullanan Smith, "Başka bir uçağa geçmem için bana para verseniz bile kabul etmem." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump'ın Şükran Günü dolayısıyla ABD ordusunda görev yapan askerlerle gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinden birinde savaş uçakları gündeme geldi.
Florida'daki Mar-a-Lago konutundan ABD Hava Kuvvetlerinde görevli F-16 pilotu Yarbay Brant Smith ile görüşen Trump, F-16'nın yeni nesil savaş uçakları F-22 ve F-35 karşısındaki performansını sordu.
TRUMP SORDU, PİLOT F-16'YI SEÇTİ
Fox News'in haberine göre Trump'ın dünyanın en iyi savaş uçağının hangisi olduğuna ilişkin sorusuna Smith, tereddüt etmeden F-16 yanıtını verdi.
Smith, "Her türlü F-16. Başka bir uçağa geçmem için bana para verseniz bile kabul etmem." ifadelerini kullandı.
"HER İŞİ YAPABİLİYOR"
F-16'nın farklı görevleri yerine getirebilme kabiliyetine dikkati çeken ABD'li pilot, uçağın "her işi yapabildiğini" söyledi.
Smith, tercihini F-16'dan yana kullanırken F-22 ve F-35'in de hakkını teslim etmek gerektiğini belirtti.
9 AYI AŞKIN SÜREDİR SUUDİ ARABİSTAN'DA GÖREV YAPIYOR
ABD basınında yer alan haberlere göre Yarbay Brant Smith, 9 ayı aşkın süredir Suudi Arabistan'da görev yapıyor. Smith'in görev yaptığı filonun 2026 yılı içerisinde 2 binden fazla sorti gerçekleştirdiği aktarıldı.
TRUMP'TAN ŞÜKRAN GÜNÜ MESAİSİ
Trump, ABD'de her yıl kasım ayının dördüncü perşembesinde kutlanan Şükran Günü dolayısıyla ordunun farklı kollarında görev yapan askerlerle telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.