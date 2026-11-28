Florida'daki Mar-a-Lago konutundan ABD Hava Kuvvetlerinde görevli F-16 pilotu Yarbay Brant Smith ile görüşen Trump, F-16'nın yeni nesil savaş uçakları F-22 ve F-35 karşısındaki performansını sordu.

ABD Başkanı Donald Trump, Şükran Günü'nde görüştüğü askeri pilota F-16 ile yeni nesil savaş uçaklarını sordu. (Foto: AFP)

TRUMP SORDU, PİLOT F-16'YI SEÇTİ

Fox News'in haberine göre Trump'ın dünyanın en iyi savaş uçağının hangisi olduğuna ilişkin sorusuna Smith, tereddüt etmeden F-16 yanıtını verdi.

Smith, "Her türlü F-16. Başka bir uçağa geçmem için bana para verseniz bile kabul etmem." ifadelerini kullandı.