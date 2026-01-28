Trump "Sınır dışı edilsin" demişti! Ilhan Omar'a kürsüde şırıngalı saldırı

Ilhan Omar'a şırıngalı saldırı

KONUŞMASINA DEVAM ETTİ

Polis sözcüsünün The Hill'e gönderdiği e-postada, bir kişinin Omar'a bilinmeyen bir sıvı püskürttüğünü doğrulayarak, "Temsilci Omar yaralanmadı ve etkinlikte konuşmasına devam etti. Minneapolis Adli Bilimler ekipleri olay yerini incelemek üzere geldi."ifadesi kullanıldı.

Olaydan sonra konuşmasına devam eden Omar,"İşte bu çirkin adam gibi insanların anlamadığı gerçek, biz Minnesota olarak güçlüyüz ve bize ne atarlarsa atsınlar, dirençli kalacağız." dedi.