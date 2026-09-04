TRUMP'TAN ÇİN MESAJI

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 24 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı. İran konusunda Pekin ile temas kurduğunu belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi anlaşıyorum. Şi'ye 'Lütfen İran konusunda dahil olmayın' dedim. Onlar da gerçekten pek de dahil olmadılar." diye konuştu.

Çin'in istemesi halinde İran'daki sürece daha aktif şekilde müdahil olabileceğini savunan Trump, Pekin'in mevcut süreçte İran gerilimine sınırlı düzeyde dahil olduğunu ifade etti.

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