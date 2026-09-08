CANLI YAYIN
Geri

Donald Trump yeni harita paylaştı: Kanada, Meksika, Grönland ve Küba “ABD toprağı” olarak gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump Kanada, Meksika ve Grönland’ı ABD toprağı gösteren haritası paylaştı. Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ülkesinin "özgür ve egemen" olduğunu belirterek paylaşıma sert çıktı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Donald Trump yeni harita paylaştı: Kanada, Meksika, Grönland ve Küba “ABD toprağı” olarak gösterildi

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından harita paylaşmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraflar: Reuters, Takvim, İHAABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraflar: Reuters, Takvim, İHA

ÜÇ ÜLKEYE ABD TOPRAĞI DEDİ

Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.

Trump paylaşımında New Mexico'nun da adını değiştirdi.Trump paylaşımında New Mexico'nun da adını değiştirdi.

Söz konusu görsel, Trump'ın ABD'nin New Mexico eyaletinin adındaki "Mexico" kelimesinin üzeri çizilerek yerine "America" yazılan haritayı paylaşmasının ardından geldi.

Meksika Devlet Başkanı Claudia SheinbaumMeksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum

MEKSİKA'DAN TEPKİ GELDİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımına tepki gösterdi.

Sheinbaum, Meksika'nın "özgür, bağımsız ve egemen" bir ülke olduğunu belirterek "hiçbir yabancı ülkenin himayesi altında olmadığını ve olmayacağını" ifade etti.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Donald Trump yeni harita paylaştı: Kanada, Meksika, Grönland ve Küba “ABD toprağı” olarak gösterildi-5 Donald Trump yeni harita paylaştı: Kanada, Meksika, Grönland ve Küba “ABD toprağı” olarak gösterildi-6 Donald Trump yeni harita paylaştı: Kanada, Meksika, Grönland ve Küba “ABD toprağı” olarak gösterildi-7

Adidas'ın İsrail askerini reklam yüzü yapması tepki çekti: Gazze'de uzuvlarını kaybeden Filistinliler konuştu
SONRAKİ HABER

Adidas'ın reklamına Gazze'den tepki!
Beyza Türkyılmaz
Beyza Türkyılmaz Takvim.com.tr Dünya

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler