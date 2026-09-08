ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından harita paylaşmaya devam ediyor.

ABD Başkanı Donald Trump. Fotoğraflar: Reuters, Takvim, İHA

ÜÇ ÜLKEYE ABD TOPRAĞI DEDİ

Trump, Kanada, Meksika ve Grönland dahil çevredeki bölgeleri "ABD toprağı" olarak gösteren bir harita paylaştı.

Trump, sosyal medya hesabından konuyla ilgili paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, ülkenin mevcut sınırlarının yanı sıra Kanada, Meksika, Grönland ve Küba dahil çevredeki bölgelerin de "ABD toprağı" olarak gösterildiği görüldü.