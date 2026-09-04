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Trump’tan İran’a yeni tehdit: Kazma Dağı’nı yakında hedef alabileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’la yaşanan gerilime ilişkin açıklamasında Kazma Dağı çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek, “Yakında vurabiliriz” tehdidinde bulundu. Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’den İran krizine müdahil olmamasını istediğini ve Pekin’in sürece fazla dahil olmadığını açıkladı.

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Trump’tan İran’a yeni tehdit: Kazma Dağı’nı yakında hedef alabileceklerini söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İran konusunda askeri açıdan başarılı olduklarını savunan Trump, şu anda aktif bir saldırı yürütmediklerini söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance'in İran'la yaşanan gerilim için "savaş" ifadesini kullanmadığının hatırlatılması üzerine Trump, yaşananları "askeri çatışma" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulunarak operasyonlarda başarılı olduklarını savundu. (Fotoğraflar: AA)ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik askeri müdahaleye ilişkin açıklamalarda bulunarak operasyonlarda başarılı olduklarını savundu. (Fotoğraflar: AA)

Trump, "Birçok kişi buna savaş demiyor. Ben buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele. İran bizim için büyük bir mesele değil. Venezuela'ya müdahale ettik, buraya da müdahale ettik." ifadelerini kullandı.

İran'la yaşanan çatışmalarda 18 ABD askerinin hayatını kaybettiğini belirten Trump, bu sayının Vietnam veya Afganistan savaşlarındaki kayıplarla kıyaslandığında yüksek olmadığını savundu.

Trump’tan İran’a yeni tehdit: Kazma Dağı’nı yakında hedef alabileceklerini söyledi-3

"KAZMA DAĞI'NI YAKINDA VURABİLİRİZ"

Trump, Hürmüz Boğazı ve çevresindeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti. Kazma Dağı çevresindeki hareketliliğe de değinen Trump, bölgede yeni gelişmeler yaşanması halinde müdahale edebilecekleri mesajını verdi.

Trump, "Eğer o bölgede gelişmeler olursa Kazma Dağı'nı yakında vurabiliriz." dedi.

Hürmüz Boğazı'na ilişkin de konuşan Trump, bölgeyi petrol tankerlerinin geçişi için açık tuttuklarını savundu.

Trump’tan İran’a yeni tehdit: Kazma Dağı’nı yakında hedef alabileceklerini söyledi-4

TRUMP'TAN ÇİN MESAJI

Trump ayrıca Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile 24 Eylül'de Beyaz Saray'da görüşeceğini açıkladı. İran konusunda Pekin ile temas kurduğunu belirten Trump, "Çin Devlet Başkanı Şi ile çok iyi anlaşıyorum. Şi'ye 'Lütfen İran konusunda dahil olmayın' dedim. Onlar da gerçekten pek de dahil olmadılar." diye konuştu.

Çin'in istemesi halinde İran'daki sürece daha aktif şekilde müdahil olabileceğini savunan Trump, Pekin'in mevcut süreçte İran gerilimine sınırlı düzeyde dahil olduğunu ifade etti.

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Trump’tan İran’a yeni tehdit: Kazma Dağı’nı yakında hedef alabileceklerini söyledi-6 Trump’tan İran’a yeni tehdit: Kazma Dağı’nı yakında hedef alabileceklerini söyledi-7 Trump’tan İran’a yeni tehdit: Kazma Dağı’nı yakında hedef alabileceklerini söyledi-8

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