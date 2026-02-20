Kademeli saldırı mı rejim değişikliği mi? ABD basınından İran saldırısı iddiası
ABD'nin hafta sonu İran'a saldıracağına yönelik iddialar artarken ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi. The Wall Street Journal'ın iddiasına göre Trump, Tahran’ı nükleer anlaşmaya zorlamak için "kademeli saldırı" planını masaya yatırdı. Hafta sonu başlaması muhtemel sınırlı operasyonun, İran’ın geri adım atmaması durumunda rejimi devirmeyi hedefleyen geniş çaplı bir savaşa dönüşebileceği belirtiliyor.
ABD ile İran arasında tansiyon yükselirken Washington'ın Tahran'ı hafta sonu vurabileceği iddia ediliyor. ABD gazetesi The Wall Street Journal ise Trump'ın İran'ı nükleer anlaşmaya zorlamak için başlangıçta sınırlı bir saldırı düzenlemeyi değerlendirdiğini yazdı.
SINIRLI SALDIRI İDDİASI
The Wall Street Journal, "Başkan Trump, İran'ı nükleer anlaşma taleplerini karşılamaya zorlamak için sınırlı bir askeri saldırı düzenlemeyi değerlendiriyor. Bu ilk adım, Tahran'ı bir anlaşmaya zorlamak için tasarlanmış olacak ancak büyük bir misillemeye yol açabilecek tam ölçekli bir saldırının gerisinde kalacaktır." ifadelerini kullandı.
ÖNCE NÜKLEER TESİSLER SONRA REJİM
ABD gazetesinin konuya yakın olduğunu belirttiği kaynaklara göre, yetkilendirilmesi halinde birkaç gün içinde gerçekleşebilecek olan ilk saldırı, birkaç askeri veya hükümet tesisini hedef alacak. İran, Trump'ın nükleer zenginleştirmeyi sona erdirme direktifine uymayı reddederse, ABD rejim tesislerine karşı geniş çaplı bir kampanya başlatacak ve bu kampanya muhtemelen Tahran rejimini devirmeyi amaçlayacak.
BİR SALDIRI BİR MÜZAKERE
The Wall Street Journal, daha önce haberlerde yer almayan sınırlı saldırı seçeneğinin, Trump'ın, İran'ın anlaşma yapmamasından dolayı bir kınama olarak değil, aynı zamanda ABD dostu bir anlaşmanın yolunu açmak için de askeri güç kullanmaya açık olabileceğini gösteriyor.
Kaynaklardan biri, Trump'ın İran rejimi nükleer çalışmalarını ya tamamen bırakana ya da yıkılana kadar saldırılarını küçük çaplı saldırılarla başlayıp daha büyük çaplı saldırılar emri vererek artırabileceğini söyledi.
Bölgesel bir yetkili, özellikle Tahran'daki yetkililerin şu anda ABD taleplerine yanıtlarını formüle ettikleri bir dönemde, sınırlı bir saldırının İran'ı en azından önemli bir süre için müzakerelerden çekilmeye iteceğini söyledi.
TRUMP'TAN 10 GÜN ÇIKIŞI
Perşembe günü Trump, İran konusunda atacağı adımları 10 gün içinde belirleyeceğini söyledi. Daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sürenin en fazla iki hafta olduğunu belirtti ve"Bir şekilde ya bir anlaşma yapacağız ya da bir anlaşmaya varacağız."dedi.