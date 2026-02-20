Kademeli saldırı mı rejim değişikliği mi? ABD basınından İran saldırısı iddiası

İran-Rusya ortak tatbikatı

BİR SALDIRI BİR MÜZAKERE

The Wall Street Journal, daha önce haberlerde yer almayan sınırlı saldırı seçeneğinin, Trump'ın, İran'ın anlaşma yapmamasından dolayı bir kınama olarak değil, aynı zamanda ABD dostu bir anlaşmanın yolunu açmak için de askeri güç kullanmaya açık olabileceğini gösteriyor.

Kaynaklardan biri, Trump'ın İran rejimi nükleer çalışmalarını ya tamamen bırakana ya da yıkılana kadar saldırılarını küçük çaplı saldırılarla başlayıp daha büyük çaplı saldırılar emri vererek artırabileceğini söyledi.

Bölgesel bir yetkili, özellikle Tahran'daki yetkililerin şu anda ABD taleplerine yanıtlarını formüle ettikleri bir dönemde, sınırlı bir saldırının İran'ı en azından önemli bir süre için müzakerelerden çekilmeye iteceğini söyledi.