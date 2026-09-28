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Trump'tan dikkat çeken harita paylaşımı: "Hürmüz Boğazı" yerine "Trump Boğazı" yazdı!

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya üzerinden Hürmüz Boğazı'nı hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında bölgeyi "Hürmüz Boğazı" yerine "Trump Boğazı" olarak isimlendirdi.

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Trump'tan dikkat çeken harita paylaşımı: "Hürmüz Boğazı" yerine "Trump Boğazı" yazdı!

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı "Trump Boğazı" olarak gösteren bir görsel paylaştı.

"TRUMP BOĞAZI" YAZARAK PAYLAŞTI

Sosyal medya platformundan körfez bölgesinin haritasını paylaşan Trump, daire içine alınmış Hürmüz Boğazı alanını "Trump Boğazı" olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺTrump Boğazıʺ paylaşımı (Fotoğraf: Sosyal medya)ABD Başkanı Donald Trump'ın ʺTrump Boğazıʺ paylaşımı (Fotoğraf: Sosyal medya)

Trump, yine 2 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımda Hürmüz Boğazı'nın ABD kontrolü altında olduğunu savunarak, adını "Trump Boğazı" olarak değiştirmeyi önerebileceğini belirtmişti.

ABD Başkanı daha önceki bazı açıklamalarında da Hürmüz Boğazı'nın Amerikan donanmasının kontrolü altında olduğunu ve buranın "ABD toprağı" sayılabileceğini iddia etmişti.

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