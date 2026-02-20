Trump Gazze Zirvesi’nde uyuyakaldı: Kendi konuşmasından sonra kimseyi dinlemedi
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında uyuyakaldı. Trump kendi konuşmasını yapıp kürsüden indikten sonra toplantı boyunca uyukladı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in adını söyleyemeyen Trump, durumu geçiştirmek için "Tarihin en zor isimlerinden birine sahip ama olsun, sorun değil" ifadelerini kullandı.
- ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'deki ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yaklaşık iki buçuk saat boyunca birçok kez uyuyakaldı.
- 79 yaşındaki Trump, açılış konuşmasını yaptıktan sonra Tümgeneral Jasper Jeffers III, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve diğer delegelerin sunumları sırasında gözleri kapanarak uyuklamaya devam etti.
- Trump toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in adını söyleyemedi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için 'Diktatör' kelimesini ağzından kaçırıp son anda düzelttiği iddia edildi.
- Trump'ın geçen ay bir imza töreninde ve aralık ayında kabine toplantısında da uyuyakaldığı bildirildi.
- Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama gelmezken, bu görüntülerin 2026 ara seçimleri öncesi 'görev için uygunluk' tartışmalarını alevlendirdiği belirtildi.
Trump'ın sağlık durumu ve bilişsel yetileri, Washington D.C.'deki ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen ilk "Barış Kurulu" toplantısında sergilediği görüntülerle yeniden tartışma konusu oldu. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı boyunca 79 yaşındaki Trump'ın gözlerini açık tutmakta zorlandığı ve birçok kez uykuya daldığı görüldü.
KÜRSÜDEN İNDİ UYUKLADI
Gaza Barış Planı'nı denetlemek üzere kurulan kurulun açılış konuşmasını bizzat yapan Trump, kürsüden indikten sonra yerini alan diğer konuşmacıları dinlerken yorgunluğuna yenik düştü. Görüntülerde, Tümgeneral Jasper Jeffers III sunum yaparken Trump'ın başının öne düştüğü ve göz kapaklarının ağırlaştığı görüldü.
Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve diğer uluslararası delegeler konuşurken de uyuklamaya devam etti.
MİRZİYOYEV DİYEMEDİ
Trump, toplantının başında kurulda yer alan liderleri takdim ederken de zor anlar yaşadı. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in adını söyleyemeyen Trump, durumu geçiştirmek için"Tarihin en zor isimlerinden birine sahip ama olsun, sorun değil"ifadelerini kullandı. Ayrıca Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için "General/Başkan" ifadesini kullanırken "Diktatör"kelimesini ağzından kaçırıp son anda düzelttiği iddia edildi.
İLK VUKUATI DEĞİL
Bu olay Trump'ın son aylardaki ilk vukuatı değil. Geçtiğimiz ay bir imza töreninde, aralık ayında ise kabine toplantısında uyuyakaldığı bilinen Trump'ın bu durumu, 2026 ara seçimleri yaklaşırken "görev için uygunluk" tartışmalarını alevlendirdi. Beyaz Saray'dan konuya ilişkin henüz bir açıklama gelmezken, siyasi analistler bu görüntülerin Trump'ın rakipleri tarafından "bilişsel gerileme" kanıtı olarak kullanılacağını belirtiyor.