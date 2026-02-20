Trump Gazze Zirvesi’nde uyuyakaldı: Kendi konuşmasından sonra kimseyi dinlemedi

Beyaz Saray'dan konuya ilişkin açıklama gelmezken, bu görüntülerin 2026 ara seçimleri öncesi 'görev için uygunluk' tartışmalarını alevlendirdiği belirtildi.

Trump'ın geçen ay bir imza töreninde ve aralık ayında kabine toplantısında da uyuyakaldığı bildirildi.

Trump toplantıda Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in adını söyleyemedi ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi için 'Diktatör' kelimesini ağzından kaçırıp son anda düzelttiği iddia edildi.

79 yaşındaki Trump, açılış konuşmasını yaptıktan sonra Tümgeneral Jasper Jeffers III, eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve diğer delegelerin sunumları sırasında gözleri kapanarak uyuklamaya devam etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Washington D.C.'deki ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında yaklaşık iki buçuk saat boyunca birçok kez uyuyakaldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında dünyanın gözü önünde uyuyakaldı.

Trump'ın sağlık durumu ve bilişsel yetileri, Washington D.C.'deki ABD Barış Enstitüsü'nde düzenlenen ilk "Barış Kurulu" toplantısında sergilediği görüntülerle yeniden tartışma konusu oldu. Yaklaşık iki buçuk saat süren toplantı boyunca 79 yaşındaki Trump'ın gözlerini açık tutmakta zorlandığı ve birçok kez uykuya daldığı görüldü.

KÜRSÜDEN İNDİ UYUKLADI

Gaza Barış Planı'nı denetlemek üzere kurulan kurulun açılış konuşmasını bizzat yapan Trump, kürsüden indikten sonra yerini alan diğer konuşmacıları dinlerken yorgunluğuna yenik düştü. Görüntülerde, Tümgeneral Jasper Jeffers III sunum yaparken Trump'ın başının öne düştüğü ve göz kapaklarının ağırlaştığı görüldü.

Trump, toplantının ilerleyen saatlerinde eski İngiltere Başbakanı Tony Blair ve diğer uluslararası delegeler konuşurken de uyuklamaya devam etti.