"Çekler meselesine gelirsek, 40 trilyon dolar borcumuz var. Eğer ekonomi politikalarınız işe yarıyorsa, insanların sandık başına gitmesi için neden bir teşvike ihtiyacınız var?"

Gündemdeki ara seçimler öncesinde seçmenlere vaat edilen 5.000 dolarlık çekler ve 40 trilyon doları bulan ulusal borç tablosu gerginliğin ana sebebini oluşturdu. Rachel Scott, Trump'a ekonomi politikalarının gerçekten işe yarayıp yaramadığını sorgulayarak şu soruyu yöneltti:

Olay kısa sürede sosyal medyada ve haber sitelerinde en çok konuşulan gündem maddelerinden biri haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, Dallas'ta düzenlenen seçim kampanyasından dönerken havalimanında basın mensuplarının sorularını cevapladığı sırada ABC News muhabiri Rachel Scott ile oldukça gergin bir tartışma yaşadı.

Trump Dallas dönüşü muhabiri azarladı. Fotoğraflar: Takvim

MUHABİRE ÇIKIŞTI: "SEN EN KÖTÜSÜN!"

Trump bu soruya, Biden yönetiminden kalan ekonomik tablonun zorluklarını halka ödül olarak telafi etmeye çalıştığını söyleyerek yanıt verdi. Ancak Rachel Scott ikinci bir soru sorunca ortalık karıştı.

Trump öfkeyle araya girerek Scott'ı hedef aldı ve muhabire "Sen değil! Seni kastetmiyorum. Sen değil. Sen en kötüsün." diyerek çıkıştı.

İkili arasında yaşanan anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Tartışma sonrasında sosyal medyada ve siyasi kulislerde Trump'ın kadın muhabirlere yönelik agresif tutumu yeniden eleştiri oklarının hedefi olurken Trump destekçileri ise Scott'ın sorularını "provokatif" olarak nitelendirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN