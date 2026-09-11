Rubio'nun yokluğunda meydanı boş bırakmadı! JD 28 tezahüratları
ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin kurultayında tüm dikkatleri üzerine çeken Başkan Yardımcısı JD Vance, 2028 başkanlık yarışında Donald Trump'ın MAGA hareketindeki en güçlü varisi olarak öne çıktı. Rakiplerinin yokluğundan yararlanan Vance, kalabalığın "JD 28" sloganlarına karşılık verirken konuşmasını bölen bir protestocuya verdiği sert ve hazırcevap yanıtla MAGA destekçilerini etkiledi.
Cumhuriyetçi Parti'nin (GOP) son düzenlediği büyük kurultayda sahnede tüm dikkatleri üzerine çeken isim Başkan Yardımcısı JD Vance oldu.
TRUMP'IN VARİSİ JD VANCE Mİ OLACAK?
ABD basınına göre kongreye katılan delegeler ve parti üyeleri, Vance'in 2028 başkanlık yarışında Donald Trump'ın mirasını devralmaya ve "MAGA (Make America Great Again)" hareketinin liderliğini üstlenmeye şimdiden tamamen hazır olduğunu düşünüyor.
"RUBIO'NUN YOKLUĞUNDAN FAYDALANDI"
New York Post, Vance'in 2028'deki en büyük rakibi olarak gösterilen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yokluğundan ve Trump'ın Dallas'taki seçim kampanyası sırasında iki saatlik bir konuşma yapmasından faydalandığını yazdı. Vance'in de Trump'tan sonra 25 dakika konuştuğunu belirten gazete, Trump'ın konuşmasının normale göre kısa sürdüğünü vurguladı.
Vance'in MAGA taraftarlarıyla dolu arenada ilgi odağı olma fırsatını yakaladığını ve 2028'de aday olması için onu teşvik eden tezahüratlarla bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti.
DALLAS'TA JD 28 SLOGANLARI
Vance kalabalığın "JD 28" sloganlarına cevaben "Kasım ayında işimizi halledelim, sonrasında ne olacağını düşünürüz." dedi.
Trump'ın aksine JD Vance'in konuşması sırasında doğaçlama yapmak yerine elindeki metne bağlı kaldığı belirtildi.
SEÇİMİN KADERİNİ DEĞİŞTİREN PROTESTO
Sahnede belki de gidişatı JD Vance'in lehine değiştiren bir an yaşandı. Mor tişörtlü öfkeli bir protestocu elinde Meksika bayrağı sallayarak konuşmasını böldü ve laf attı. Güvenlik görevlileri adamı dışarı çıkarırken Vance, "Dostum, eğer Meksika'yı bu kadar çok seviyorsan, k*ını oraya at." diye espri yaptı.
Vance sözlerine şu şekilde devam etti:
"Hanımlar beyler, elimde baştan sona yazılmış bir konuşma vardı. Ama sanırım bunu değiştirmem gerekiyor. Çünkü şu an aşırı solun sembolünü keşfetmiş bulunuyoruz: Protestoda Amerika Birleşik Devletleri bayrağı sallaması gerekirken... Meksika bayrağı sallayan bir aptal."
New York Post'a konuşan katılımcılar, Vance'in protestocuyla başa çıkma biçiminden oldukça etkilendiklerini ve onun başkanlık havasına sahip olduğuna ikna olarak alandan ayrıldıklarını belirtti.