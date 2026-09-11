Cumhuriyetçi Parti'nin (GOP) son düzenlediği büyük kurultayda sahnede tüm dikkatleri üzerine çeken isim Başkan Yardımcısı JD Vance oldu.

ABD basınına göre kongreye katılan delegeler ve parti üyeleri, Vance'in 2028 başkanlık yarışında Donald Trump'ın mirasını devralmaya ve "MAGA (Make America Great Again)" hareketinin liderliğini üstlenmeye şimdiden tamamen hazır olduğunu düşünüyor.

Dallas'ta Cumhuriyetçi Parti kongresi.

"RUBIO'NUN YOKLUĞUNDAN FAYDALANDI"

New York Post, Vance'in 2028'deki en büyük rakibi olarak gösterilen ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun yokluğundan ve Trump'ın Dallas'taki seçim kampanyası sırasında iki saatlik bir konuşma yapmasından faydalandığını yazdı. Vance'in de Trump'tan sonra 25 dakika konuştuğunu belirten gazete, Trump'ın konuşmasının normale göre kısa sürdüğünü vurguladı.

Vance'in MAGA taraftarlarıyla dolu arenada ilgi odağı olma fırsatını yakaladığını ve 2028'de aday olması için onu teşvik eden tezahüratlarla bu fırsatı değerlendirdiğini belirtti.