Jeff Bezos'un Blue Origin rokeri motor testinde infilak etti
Jeff Bezos’un uzay şirketi Blue Origin’e ait New Glenn roketi, Florida'daki motor testinde infilak etti. Yaralananın olmadığı patlamanın ardından Bezos, onarımların yapılacağını ve uçuşlara devam edileceğini açıkladı.
Amazon'un kurucusu ABD'li milyarder Jeff Bezos tarafından kurulan uzay şirketi Blue Origin'e ait New Glenn roketi, Florida eyaletinde gerçekleştirilen motor ateşleme testi sırasında infilak etti.
ATEŞLEME TESTİ SIRASINDA İNFİLAK ETTİ
Blue Origin'in ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, gelecek hafta planlanan misyon öncesinde Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nde yapılan motor ateşleme testi sırasında New Glenn roketinin patladığı aktarıldı.
Bezos da X'teki açıklamasında, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini, olayın ardından gerekli onarımların yapılacağını ve uçuş faaliyetlerine devam edileceğini belirtti.
Yetkililer, patlamada yaralanan olmadığını, çevreye yayılan duman ve gazlar nedeniyle kamu güvenliğini tehdit eden herhangi bir durumun bulunmadığını bildirdi.
New Glenn roketi, 19 Nisan'daki görevinde, yeterli itkiyi sağlayamadığı için taşıdığı uyduyu doğru yörüngeye yerleştirememişti. Olayın ardından ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından inceleme başlatılmıştı.