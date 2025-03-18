SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Dünya Haberleri

Trump daha görüşmeden “mutabakata vardık” dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bugün telefon görüşmesi yapacak. Washington-Kiev hattında uzun zamandır beklenen görüşmeden önce Trump “Ukrayna’da varılacak barış anlaşmasının birçok unsuru üzerinde anlaşmaya varıldığını” iddia etti. Truth Social hesabından paylaşım yapan Trump görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğini yazdı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :18 Mart 2025 , 09:44 Güncelleme Tarihi :18 Mart 2025 , 09:51
Trump daha görüşmeden mutabakata vardık dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

GÖRÜŞMEDEN "ANLAŞTIK" DEDİ

Trump Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile uzun zamandır beklenen telefon görüşmesi öncesinde Ukrayna'da varılacak barış anlaşmasının "birçok unsuru" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, salı günü Putin'le görüşeceğini duyurdu. Putin ile aralarında anlaşmalar sağlandığını ancak üzerinde çalışılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf ArşiviABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Her hafta her iki taraftan da 2.500 asker ölümü yaşanıyor ve bu HEMEN sona ermeli. Başkan Putin ile yapacağımız görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir barış anlaşması, ateşkes ve barış sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağız ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazartesi günü yaptığı gece konuşmasında Putin'i savaşı uzatmakla suçladı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Kandil’in ’Karayılan’ı çağrı yapmam silah bırakmam diyor! İmralı’ya meydan okudu: Bazı konular bize bırakılsın ikna olmayanlar var
CANLI | İsrail ateşkesi bozdu! Gazze’ye hava saldırısı: 5 saatte 300’den fazla şehit
Koza Altın
Ateşkesi bozan katil İsrail’in Gazze’ye saldırılarında çocuklar ölüyor!
Bahis operasyonunda 4 gizli tanık her şeyi itiraf etti! Emekli albay da işin içinde çıktı
Galatasaray’dan çılgın transfer! Gardi’ye tam yetki verildi
Türk Telekom
CHP’li başkandan oğluna kıyak! 5 yıldır işe gitmiyor! Sosyal medyada yemek videosu paylaşıyor
İstanbul dahil 27 kente fırtına, kar, sağanak alarmı: Sıcaklık 30 derece birden düşecek | Meteoroloji 18 Mart Hava Durumu
Mourinho yeni sezonda onu bekliyor! Forması hazır
Emekliye yeni promosyon: Ne kadar ödeniyor? Neler değişecek? İşte maaşa göre ödeme aralığı...
Merhum Asil Nadir’in genç eşi Nur Nadir’in takıları gündem oldu! Fiyatı dudak uçuklattı
Başkan Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: Yıllardır çözülemeyen sorunu çözeceğiz | Muhalefete tepki: İllüzyon peşinde koşuyorlar
Yeni düzende kilit aktör Türkiye! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten AB’ye hem tepki hem çağrı | Öncelik PKK’nın feshi pazarlık yok
Donald Trump açıkladı: Kennedy suikastına dair 80 bin sayfa belge açıklanacak!
Pankreas kanseriyle mücadele ediyordu: Entübe edilen Tanyeli hayatını kaybetti! Cenaze programı netleşti
CANLI | ABD havadan ve denizden Yemen’e bomba yağdırıyor! Trump’tan İran’a açık tehdit: Sonuçları korkunç olacak
Ekrem İmamoğlu’nun diploması iptal edilecek mi? Cumhurbaşkanlığı adaylığı sallantıda mı? CHP’nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek’ten önemli açıklamalar
İkinci zoom cuntası mı? İmamoğlu’nun diploma giderse CHP koltuğu cepte dursun planı: Çalık’ı İBB’ye Özel’i emekliye gönderme hesabı
Tel Aviv İmamoğlu’na bel bağladı! Siyonist mecradan Ekremci analiz: Türkiye’yi İsrail’in müttefiki yapacak adam