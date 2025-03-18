Trump daha görüşmeden “mutabakata vardık” dedi! Kritik görüşme bugün: Putin ve Trump ne konuşacak?

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugün telefon görüşmesi yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

GÖRÜŞMEDEN "ANLAŞTIK" DEDİ

Trump Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile uzun zamandır beklenen telefon görüşmesi öncesinde Ukrayna'da varılacak barış anlaşmasının "birçok unsuru" üzerinde anlaşmaya varıldığını söyledi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, salı günü Putin'le görüşeceğini duyurdu. Putin ile aralarında anlaşmalar sağlandığını ancak üzerinde çalışılması gereken çok şey olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Takvim Fotoğraf Arşivi

TRUMP: SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM

Trump Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda "Her hafta her iki taraftan da 2.500 asker ölümü yaşanıyor ve bu HEMEN sona ermeli. Başkan Putin ile yapacağımız görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı daha önce gazetecilere yaptığı açıklamada "Bir barış anlaşması, ateşkes ve barış sağlayıp sağlayamayacağımıza bakacağız ve bunu başarabileceğimizi düşünüyorum" demişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, pazartesi günü yaptığı gece konuşmasında Putin'i savaşı uzatmakla suçladı.