Trump'tan Dallas'ta 5 bin dolar vaadi! Cumhuriyetçiler ara seçimi kazanırsa her Amerikalıya ödeme sözü verdi
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçilerin Kongre'de kontrolü ele alması halinde her yetişkin vatandaşa 5 bin dolar temettü ödemesi vadetti. Dallas'taki Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde konuşan Trump, seçmenlerden "oy pusulasında kendisi varmış gibi" oy vermelerini istedi. Öte yandan uzmanlar, halihazırda 40 trilyon dolara ulaşan ulusal borca 1,2 trilyon doların üzerinde ek yük getirecek bu teklifin onay alıp alamayacağının belirsizliğini koruduğuna dikkat çekti.
ABD Başkanı Donald Trump, Cumhuriyetçiler ara seçimi kazanırsa tüm Amerikalılara 5 bin dolar ödeme sözü verdi.
DALLAS'TA SEÇİM KURULTAYI
Trump Texas eyaletinin Dallas kentinde düzenlenen ve Cumhuriyetçilerin bir araya geldiği 2 günlük Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'nde seçmen tabanı ile bir araya geldi.
Cumhuriyetçi Parti'nin ilk ara seçim kurultayında konuşan Trump icraatlarıyla övündü ve 3 Kasım seçiminde Cumhuriyetçiler Kongre'deki kontrolü elinde tutarsa her Amerikalıya 5 bin dolar vereceğini söyledi.
"PUSULADA BEN VARMIŞIM GİBİ DAVRANIN"
Trump dinleyicilere "işi bitirebilmesi için" "Sanki oy pusulasında ben varmışım gibi davranın" dedi.
ABD Başkanı miting havasındaki 107 dakikalık konuşmasının "en iyi kısmı" olarak nitelendirdiği bölümde kendisine bağlı kalmaları için Amerikalılara büyük bir mali teşvik vaadinde bulundu.
5 BİN DOLAR VADETTİ
Trump "Eğer Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun her ikisini birden kazanırsa muazzam ekonomik başarımız sayesinde… ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin solar tutarında bir temettü ödemesi yapacağım." dedi. ABD Başkanı, bu konseptin "başarılı bir şirketin hissedarlarına nakit dağıtımı yapmasına çok benzer bir durumu temsil ettiğini belirtti.
Trump ekonomilerini överken ABD basını ise krizden söz ediyor. New York Post, zaten büyüyen 40 trilton dolarlık ulusal borca 1,2 trilyon dolardan fazla ekleme yapacağı için bu fikrin onay alıp almayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.
2020'de dönemin Senato Çoğunluk Lideri olan Mitch McConnel, çok fazla para basmanın para biriminin değerini düşüreceği korkusuyla Trump'ın 2 bin dolarlık COVİD-19 teşvik çekleri talebini engellemiş ve miktarı 600 dolara düşürmüştü.
Dönemin başkanı Joe Biden ise daha sonra kalan bin 400 doları onaylamış, eleştirmenler bunun Haziran 2022'de zirve yapan bir enflasyon krizini körüklediğini söylemişti.
New York Post'a göre geçtiğimiz yıl tarifelerle ve DOGE'un (Hükümet Verimliliği Departmanı) federal bürokrasiyi küçültme hamlesinden elde edilecek maliyet tasarruflarıyla finanse edilecek temettü planları da dahil olmak üzere Trump'ın önerdiği diğer doğrudan ödemeler henüz hayata geçirilmedi.
NBA takımı Dallas Mavericks'in sahası olan American Airlines Center'daki binlerce katılımcıya seslenen Trump, "Oyunuz, ülkemizin önümüzdeki 250 yılın başlangıç çizgisinde tökezleyip tökezlemeyeceğini yoksa büyük bir atılımla ileriye fırlayıp bir daha asla arkasına bakmayacağını belirleyecek" dedi.
HÜRMÜZ'E KENDİ ADINI VERECEĞİNİ SÖYLEDİ.
Ayrıca New Mexico'nun adını "New America" (Yeni Amerika) olarak değiştirmeyi ve Hürmüz Boğazı'na kendi adını vermeyi esprili bir dille gündeme getirdi.