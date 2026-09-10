Trump

5 BİN DOLAR VADETTİ

Trump "Eğer Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi ve ABD Senatosu'nun her ikisini birden kazanırsa muazzam ekonomik başarımız sayesinde… ABD'deki her yetişkin vatandaşa 5 bin solar tutarında bir temettü ödemesi yapacağım." dedi. ABD Başkanı, bu konseptin "başarılı bir şirketin hissedarlarına nakit dağıtımı yapmasına çok benzer bir durumu temsil ettiğini belirtti.

Trump ekonomilerini överken ABD basını ise krizden söz ediyor. New York Post, zaten büyüyen 40 trilton dolarlık ulusal borca 1,2 trilyon dolardan fazla ekleme yapacağı için bu fikrin onay alıp almayacağının belirsizliğini koruduğunu belirtti.

2020'de dönemin Senato Çoğunluk Lideri olan Mitch McConnel, çok fazla para basmanın para biriminin değerini düşüreceği korkusuyla Trump'ın 2 bin dolarlık COVİD-19 teşvik çekleri talebini engellemiş ve miktarı 600 dolara düşürmüştü.

Dönemin başkanı Joe Biden ise daha sonra kalan bin 400 doları onaylamış, eleştirmenler bunun Haziran 2022'de zirve yapan bir enflasyon krizini körüklediğini söylemişti.

New York Post'a göre geçtiğimiz yıl tarifelerle ve DOGE'un (Hükümet Verimliliği Departmanı) federal bürokrasiyi küçültme hamlesinden elde edilecek maliyet tasarruflarıyla finanse edilecek temettü planları da dahil olmak üzere Trump'ın önerdiği diğer doğrudan ödemeler henüz hayata geçirilmedi.

NBA takımı Dallas Mavericks'in sahası olan American Airlines Center'daki binlerce katılımcıya seslenen Trump, "Oyunuz, ülkemizin önümüzdeki 250 yılın başlangıç çizgisinde tökezleyip tökezlemeyeceğini yoksa büyük bir atılımla ileriye fırlayıp bir daha asla arkasına bakmayacağını belirleyecek" dedi.