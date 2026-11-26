DSÖ ve Gazze Sağlık Bakanlığının, Gazze'deki menenjit vakalarında bildirilen artışı yakından takip ettiğini aktaran Lindmeier, "Ekim ortası ile sonu arasında hızla artış gösteren vakalar yükselmeye devam etti. Şu an itibarıyla 533'ten fazla vaka ve 4 ölüm kaydedildi." bilgilerini paylaştı.

EN ÇOK BEBEKLER ETKİLENİYOR

Lindmeier, ekim ayından bu yana görülen vakalardan en çok etkilenen grubun bebekler olduğuna ve vakaların yüzde 71'ini bir yaşın altındaki çocukların oluşturduğuna işaret ederek, "Bu grubun yüzde 13'ü yenidoğanlardan oluşurken, yüzde 29'u bir yaşın üzerinde." dedi.

Vakaların büyük çoğunluğunun Gazze kenti ve Han Yunus'tan bildirildiğine değinen Lindmeier, hastaların yüzde 73'ünün ise yerinden edilmiş kişiler olduğunu söyledi.

Gazze'de menenjit vakaları 533'ü aşarken, hastalıktan 4 kişi hayatını kaybetti.

Lindmeier, "Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında şüpheli viral menenjit vakaları 3,8 kat, şüpheli bakteriyel menenjit vakaları ise 4 katın üzerinde artış gösterdi." ifadesini kullandı.