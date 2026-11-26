Gazze'de menenjit alarmı! 533 vaka 4 ölüm: En büyük tehlike bebekler için
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de menenjit vakalarının hızla arttığını duyurdu. Bölgede 533'ten fazla vaka ve 4 ölüm kaydedilirken hastaların yüzde 71'ini bir yaşın altındaki bebeklerin oluşturduğu açıklandı. Şüpheli bakteriyel menenjit vakalarının geçen yılın aynı dönemine göre 4 katın üzerinde arttığını belirten DSÖ, tıbbi yardımların Gazze'ye engelsiz ulaştırılması çağrısında bulundu.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.
MENENJİT VAKALARINDA ARTIŞ
DSÖ ve Gazze Sağlık Bakanlığının, Gazze'deki menenjit vakalarında bildirilen artışı yakından takip ettiğini aktaran Lindmeier, "Ekim ortası ile sonu arasında hızla artış gösteren vakalar yükselmeye devam etti. Şu an itibarıyla 533'ten fazla vaka ve 4 ölüm kaydedildi." bilgilerini paylaştı.Gazze'de menenjit alarmı verildi
EN ÇOK BEBEKLER ETKİLENİYOR
Lindmeier, ekim ayından bu yana görülen vakalardan en çok etkilenen grubun bebekler olduğuna ve vakaların yüzde 71'ini bir yaşın altındaki çocukların oluşturduğuna işaret ederek, "Bu grubun yüzde 13'ü yenidoğanlardan oluşurken, yüzde 29'u bir yaşın üzerinde." dedi.
Vakaların büyük çoğunluğunun Gazze kenti ve Han Yunus'tan bildirildiğine değinen Lindmeier, hastaların yüzde 73'ünün ise yerinden edilmiş kişiler olduğunu söyledi.
Lindmeier, "Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında şüpheli viral menenjit vakaları 3,8 kat, şüpheli bakteriyel menenjit vakaları ise 4 katın üzerinde artış gösterdi." ifadesini kullandı.
ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR
Laboratuvar ortamında doğrulama kapasitesinin sınırlı olmasının, viral ve bakteriyel menenjit ayrımının yapılmasını güçleştirdiğini belirten Lindmeier, özellikle çocuklarda hızla ilerleyebilen menenjit hastalığında erken teşhis ve tedavinin hayati önem taşıdığını vurguladı.
Lindmeier, menenjitin, yakın temasın yanı sıra kirlenmiş su ve yüzeyler aracılığıyla da bulaşabildiğine dikkati çekerek, DSÖ'nün Gazze Sağlık Bakanlığı ile su ve sanitasyon alanındaki ortaklarıyla birlikte hastalık izleme çalışmalarını genişlettiğini dile getirdi.
Sözcü Lindmeier, "Hastalık salgınlarına müdahale edilebilmesi için tıbbi malzemelerin Gazze'ye hiçbir engelle karşılaşmadan ulaştırılması çağrısında bulunuyoruz." dedi.
Gazze'de halkı soğuk hava ve yağışlara karşı hazırlamayı amaçlayan "kışa hazırlık" çalışmalarının sürdüğünü ancak durumun son derece vahim olduğunu anlatan Lindmeier, BM ve ortaklarının, çadırlar ve tıbbi ekipman onarım parçaları dahil hayat kurtarıcı insani yardım malzemelerinin bölgeye daha hızlı girebilmesi için ablukanın kaldırılması yönündeki taleplerini yinelemeye devam ettiğinin altını çizdi.
MENENJİT NEDİR?
Menenjit, beyin ve omuriliği çevreleyen zarların iltihaplanmasıyla ortaya çıkan ciddi bir hastalıktır. Genellikle virüs veya bakteriler nedeniyle gelişir. Özellikle bakteriyel menenjit hızla ilerleyebilir ve tedavi edilmediğinde hayati tehlikeye yol açabilir. Yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, ense sertliği, bulantı ve bilinç bulanıklığı en sık görülen belirtiler arasındadır.