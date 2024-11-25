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Trump ABD Başkanı olunca Elon Musk’ın serveti 348 milyar doları geçti!

Trump, ABD Başkanı seçildi. Elon Musk’ın serveti 348 milyar doları geçti. Böylece bir kez daha, “Dünyanın en zengin insanı” olarak zirveye yerleşti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Trump ABD Başkanı olunca Elon Musk’ın serveti 348 milyar doları geçti!

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Donald Trump'ın yeniden ABD Başkanı olmasından bu yana tüm şirketlerinin değeri artmaya başlayan Elon Musk'ın serveti, bugüne kadarki en yüksek değere ulaştı. Bloomberg tarafından paylaşılan bilgilere göre yapay zeka girişimi xAI'ın son yatırım turunda 50 milyar dolar değerlemeye ulaşmasıyla birlikte Elon Musk'ın toplam serveti, 348 milyar dolar oldu.

- ELON MUSK - 348 milyar dolar
- JEFF BEZOS - 219 milyar dolar
- LARRY ELLISON - 206 milyar dolar
- MARK ZUCKERBERG - 198 milyar dolar
- BERNARD ARNAULT - 163 milyar dolar
- BILL GATES - 162 milyar dolar
- WARREN BUFFETT - 150 milyar dolar
- LARRY PAGE - 150 milyar dolar
- STEVE BALLMER - 145 milyar dolar

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