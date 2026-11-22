Titanik'in 114 yıllık hatıraları servete dönüştü! Bir cep saatine 250 bin sterlin ödendi
1912 yılında batan Titanik'in yolcularına ait 100'den fazla eşya, İngiltere'de düzenlenen müzayedede toplam 1 milyon sterline satıldı. Üçüncü sınıf yolcu Mary Mangan'ın cep saati 250 bin sterline alıcı bulurken, ünlü modacı Lucy Duff-Gordon'un pırlanta yüzüğü 140 bin sterline satıldı. Her iki eşya da kendi kategorisinde satış rekoru kırdı.
1912 yılında Atlas Okyanusu'nda batan Titanik'in yolcularından geriye kalan tarihi eşyalar, İngiltere'de düzenlenen müzayedede satışa çıkarıldı.
Aralarında cep saati, pırlanta yüzük, mektup ve kartpostalın da bulunduğu 100'den fazla parça, toplam 1 milyon sterline alıcı buldu. Müzayedeye dünyanın farklı ülkelerinden koleksiyoncular katıldı.
ÜÇÜNCÜ SINIF YOLCUSUNUN SAATİ REKOR KIRDI
BBC'nin haberine göre İngiltere'nin Devizes kentinde gerçekleştirilen müzayedede, Titanik'in üçüncü sınıf yolcularından Mary Mangan'a ait cep saati 250 bin sterline (yaklaşık 16,5 milyon lira) satıldı. Saat, üçüncü sınıf bir Titanik yolcusuna ait eşyalar arasında en yüksek satış bedeline ulaşarak rekor kırdı.
PIRLANTA YÜZÜĞE 140 BİN STERLİN
"Modanın Kraliçesi" lakabıyla tanınan İngiliz modacı Lucy Duff-Gordon'a ait pırlanta yüzük ise 140 bin sterline (yaklaşık 9,2 milyon lira) alıcı buldu. Yüzük, Titanik'ten kalan takılar arasında en yüksek satış değerine ulaşan parça oldu.
CESEDİNİN CEBİNDEN ÇIKAN MEKTUP 80 BİN STERLİN
Müzayedenin dikkat çeken parçalarından biri de Uruguaylı iş insanı Ramon Artagaveytia Gomez'in Titanik antetli kağıdına yazdığı mektup oldu.
Gomez'in cenazesinin cebinde bulunan ve geminin iç dekorasyonundan yemek menüsüne kadar çeşitli ayrıntıları anlatan İspanyolca mektup, 80 bin sterline satıldı.
Titanik batana kadar yardım çağrısı gönderen telsiz operatörü Jack Phillips'in yazdığı kartpostal da 32 bin sterline alıcı buldu.
100'DEN FAZLA EŞYAYA 1 MİLYON STERLİN
Sigorta belgeleri, yolcu biletleri ve kişisel hatıraların da satışa çıkarıldığı müzayedede toplam 1 milyon sterlin gelir elde edildi.
Müzayede evi, Titanik'e ait tarihi parçalar için dünyanın dört bir yanından teklif verildiğini açıkladı.