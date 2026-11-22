ÜÇÜNCÜ SINIF YOLCUSUNUN SAATİ REKOR KIRDI BBC'nin haberine göre İngiltere'nin Devizes kentinde gerçekleştirilen müzayedede, Titanik'in üçüncü sınıf yolcularından Mary Mangan'a ait cep saati 250 bin sterline (yaklaşık 16,5 milyon lira) satıldı. Saat, üçüncü sınıf bir Titanik yolcusuna ait eşyalar arasında en yüksek satış bedeline ulaşarak rekor kırdı.

Aralarında cep saati, pırlanta yüzük, mektup ve kartpostalın da bulunduğu 100'den fazla parça, toplam 1 milyon sterline alıcı buldu. Müzayedeye dünyanın farklı ülkelerinden koleksiyoncular katıldı.

İspanyolca yazılmış olan Ramon Artagaveytia Gomez'in mektubu, birinci sınıf yolcular tarafından İngilizce dışında bir dilde uçakta yazılmış az sayıdaki mektuptan biriydi. (Foto: BBC)

PIRLANTA YÜZÜĞE 140 BİN STERLİN



"Modanın Kraliçesi" lakabıyla tanınan İngiliz modacı Lucy Duff-Gordon'a ait pırlanta yüzük ise 140 bin sterline (yaklaşık 9,2 milyon lira) alıcı buldu. Yüzük, Titanik'ten kalan takılar arasında en yüksek satış değerine ulaşan parça oldu.

CESEDİNİN CEBİNDEN ÇIKAN MEKTUP 80 BİN STERLİN



Müzayedenin dikkat çeken parçalarından biri de Uruguaylı iş insanı Ramon Artagaveytia Gomez'in Titanik antetli kağıdına yazdığı mektup oldu.



Gomez'in cenazesinin cebinde bulunan ve geminin iç dekorasyonundan yemek menüsüne kadar çeşitli ayrıntıları anlatan İspanyolca mektup, 80 bin sterline satıldı.

Titanik batana kadar yardım çağrısı gönderen telsiz operatörü Jack Phillips'in yazdığı kartpostal da 32 bin sterline alıcı buldu.