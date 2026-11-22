İran'da elektrik kesintileri için takvim açıklandı! Bazı bölgelerde her gün 2 saat sürecek
Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerinden İran'da enerji krizi derinleşiyor. Elektrik santrallerinde yaşanan yakıt sıkıntısı ve artan tüketim nedeniyle kasım ayının son günlerinden itibaren ülke genelinde planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Bazı bölgelerde her gün, bazı bölgelerde ise iki günde bir iki saatlik kesintiye gidilecek.
Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerinden İran, enerji sıkıntısıyla karşı karşıya. Elektrik santrallerindeki yakıt temini sorunları ve artan tüketim nedeniyle kasım ayının son günlerinden itibaren ülke genelinde planlı elektrik kesintilerine gidilecek.
Kesintilerin bazı bölgelerde iki günde bir, bazı bölgelerde ise her gün uygulanacağı belirtilirken sürelerin iki saat olacağı açıklandı.
ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ AÇIKLANDI
İran basınında yer alan haberlere göre Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Allahdad, ülke genelinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Allahdad, kararın enerji tüketimini yönetmek ve elektrik şebekesini korumak amacıyla alındığını belirterek kesinti sürelerinin bölgelere göre değişeceğini ifade etti.
BAZI BÖLGELERDE HER GÜN ELEKTRİK KESİLECEK
Elektrik kesintilerinin bazı bölgelerde iki günde bir iki saat, bazı bölgelerde ise her gün iki saat şeklinde uygulanacağını aktaran Allahdad, kesintilerin hangi saatlerde yapılacağının daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağını bildirdi.
ENERJİ TASARRUFU ÇAĞRILARI SÜRÜYOR
İran'da enerji arzının devamlılığını ve kaynakların adil dağıtımını sağlamak amacıyla abonelere sık sık enerji tasarrufu çağrıları yapılıyor.
PETROL VE DOĞAL GAZ ZENGİNİ ÜLKEDE ENERJİ SIKINTISI
Dünyanın en büyük doğal gaz ve petrol rezervlerine sahip ülkelerinden biri olan İran, ekonomik yaptırımların oluşturduğu baskı, yetersiz altyapı yatırımları ve hızla artan enerji talebi nedeniyle zaman zaman ciddi enerji sıkıntılarıyla karşı karşıya kalıyor.