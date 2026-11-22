Dünyanın en büyük petrol ve doğal gaz rezervlerine sahip ülkelerinden İran, enerji sıkıntısıyla karşı karşıya. Elektrik santrallerindeki yakıt temini sorunları ve artan tüketim nedeniyle kasım ayının son günlerinden itibaren ülke genelinde planlı elektrik kesintilerine gidilecek.

Kesintilerin bazı bölgelerde iki günde bir, bazı bölgelerde ise her gün uygulanacağı belirtilirken sürelerin iki saat olacağı açıklandı.

ELEKTRİK KESİNTİLERİNİN NEDENİ AÇIKLANDI

İran basınında yer alan haberlere göre Tevanir Elektrik Dağıtım Şirketi Genel Müdürü Muhammed Allahdad, ülke genelinde uygulanacak planlı elektrik kesintilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Allahdad, kararın enerji tüketimini yönetmek ve elektrik şebekesini korumak amacıyla alındığını belirterek kesinti sürelerinin bölgelere göre değişeceğini ifade etti.