The Economist’ten sansasyonel ayı kapağı! Trump mı Putin’i yönlendiriyor Putin mi Trump’ı?

The Economist, Trump'ın yapay zekayla oluşturulmuş ve bir kutup ayısının üzerinde üstü çıplak fotoğrafını kapak yaptı. Akıllara ise daha önce Putin'in bir at üzerinde çekilen ve ayı ile montaj yapılan fotoğrafı geldi.

Putin'in montajla oluşturulan fotoğrafı, Sosyal medya

MONTAJ FOTOĞRAF VİRAL OLMUŞTU

2022'de Putin'in ayıya bindiği bir fotoğraf servis edilmiş, sosyal medyada viral olan fotoğrafın montaj olduğu, Rus liderin aslında ata bindiği kısa süre içinde ortaya çıkmıştı.

RUSLARIN MİLLİ AYISI Rus ayısı, Rus halkıyla özdeşleşmiş simgesel bir figürdür ve kökeni 16. yüzyıla kadar uzanır. Bu sembol, tarih boyunca Rusya Çarlığı'ndan Rus İmparatorluğu'na, Sovyetler Birliği'nden günümüz Rusya'sına kadar pek çok dönemde Rusya'yı temsil etmek için kullanılmıştır. Zaman zaman Ruslar tarafından da benimsenmiştir. Bunun en bilinen örneklerinden biri ise 1980 Yaz Olimpiyatları'nın maskotu olan Misha'dır.

TRUMP MI RUSYA'YI PUTİN Mİ ABD'Yİ KONTROL EDİYOR?

The Economist'in kapağının Putin'e gönderme olduğu açık. Fakat tek bir anlamı da yok. Bir diğer yoruma göre kutup ayısı Rusya'yı temsil ediyor ve The Economist Trump'ın Rusya'yı kontrol ettiğini öne sürüyor. Başka bir yoruma göre ise Trump'ın bindiği ayı onu yönlendiriyor.