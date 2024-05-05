Terör devleti İsrail’den katliam tehdidi! Soykırımcı İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant: Çok yakında işgal edeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Hamas hareketinin Tel Aviv hükümetiyle esir takası anlaşmasına varmak istemediğine dair göstergeler olduğunu iddia ederek, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentini "çok yakında işgal edeceklerini" belirtti.





Yediot Ahronot gazetesinde yayımlanan habere göre, Gallant, İsrail ordusu tarafından kontrol edilen Netzarim Koridoru'nda askerleri teftişi sırasında bir açıklama yaptı.

Gallant, konuşmasında "Hamas'ın esir değişimi konusunda herhangi bir anlaşmaya varma niyetinde olmadığına dair endişe verici göstergeler gözlemledik. Bu, çok yakında Refah'ta ve Gazze Şeridi'nin diğer yerlerinde güçlü bir askeri operasyon anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.