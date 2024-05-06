İngiliz meclisinde Filistin devrimi! Gazze destekçileri yerel seçime damga vurdu

Aisha Kouser, kampanyasında kendisini Oldham'daki seçmenlere 'Filistin'in sesi' olarak tanımladıktan sonra en yakın rakibi İşçi Partisi'nin adayının iki katından fazla oy aldı

İngiltere 'de geçtiğimiz hafta düzenlenen yerel seçimin yankısı devam ediyor. Ana muhalefetteki İşçi Partisi iktidardaki Muhafazakar Parti'nin önüne geçerken meclis üyeliğine seçilen çok sayıda ismin Filistin yanlısı olması dikkat çekti.

İNGİLİZ'DE YEREL SEÇİM ŞOKU: FİLİSTİN DESTEKÇİLERİ MECLİSTE

Perşembe günü düzenlenen seçimin analizi, belediye meclisine seçilen 40'tan fazla ismin Filistin yanlısı kampanyacılar olduğunu gösterdi. İngiliz Daily Mail gazetesi, bu isimleri adeta fişlerken "Bazıları Filistin bayrağı renklerinde rozetler takarken diğerleri zaferlerini Gazze halkına adadı. Biri 'Filistin'in sesini yükselteceğiz. Allahu Ekber' diye bağırıyordu" ifadelerini kullandı.

SİYONİST LOBİYİ KUDURTAN SEÇİM

Eski Kabine Bakanı Jacob Rees-Mogg, Filistin yanlılarının meclise girmesi hakkında "İnsanlar görüşlerini dile getirme hakkına sahiptir ancak dış ilişkiler Avam Kamarası'nın işidir, yerel meclislerin değil. Daha iyi bir İngiltere'nin inşasına katkıda bulunmayı önemsedikleri için değil de daha çok denizaşırı ülkelerdeki olaylarla ilgilendikleri için seçime giren insanların olmasını rahatsız edici buluyorum" ifadelerini kullandı.

Seçim kampanyalarında Filistin bayrağını benimseyen Blackburn Bağımsızları grubunun üyeleri

"POLİTİKACILARIN ALLAHU EKBER DİYE BAĞIRMASI ENDİŞELENDİRİYOR"

Muhafazakar Parti adayı ve 10 Numara özel kalem müdürü Nick Timothy ise "Çöpleri kimin toplayacağına karar vermek için yapılan bir İngiliz yerel seçiminde politikacıların yabancı bir savaş hakkında "Allahu Ekber diye bağırması elbette insanları endişelendiriyor" şeklinde konuştu.

Keir Starmer, kasım ayında Gazze için derhal ateşkes çağrısı yapmadığından dolayı on destekçisinin istifa etmesi ile liderliğinin en büyük isyanına maruz kalmıştı.

MECLİSTE FİLİSTİN DEVRİMİ

Perşembe günü düzenlenen seçimde ise ilk kez çok sayıda Filistin yanlısı aday, çoğunlukla Müslüman nüfusun olduğu bölgelerde seçime girdi.

Oldham'da açıkça Filistin'e destek kampanyası yürüten bağımsız adaylar 21 sandalyeden sekizini kazandı.

Lancashire, Pendle'da Filistin yanlısı bağımsızlar 12 sandalyeden beşini kazandı.

Bradford'da 30 sandalyeden dokuzu bağımsızlara gitti. Adaylardan yedisi ise ya İşçi Partisi'ni Gazze konusundaki tutumu nedeniyle doğrudan eleştiren ya da açıkça Filistin yanlısı açıklamalar yapan isimlerdi.