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Tel Aviv'de protestolar alevlendi!

İsrail'ni Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda bir kadın esir hayatını kaybetti. İsrailli esirlerin aileleri, soykırımcı Netanyahu'yu, ateşkes anlaşması yapmadığı için protesto etti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :25 Kasım 2024
Tel Aviv’de protestolar alevlendi!

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İsrail'ni Gazze'nin kuzeyine düzenlediği saldırıda bir kadın esir hayatını kaybetti. İsrailli esirlerin aileleri, soykırımcı Netanyahu'yu, ateşkes anlaşması yapmadığı için protesto etti. Tel Aviv'de yürüyüş düzenleyen binlerce İsrailli, Netanyahu'dan Gazze'de tutulan esirlerin serbest bırakılmasını sağlamasını istedi. Bu arada Avrupa Birliği'nin en üst düzey diplomatları, UCM'nin Netanyahu ve eski İsrail Savunma Bakanı Yaov Gallant hakkında çıkarılan tutuklama kararlarının tüm üye devletler için bağlayıcı olduğunu söyledi.

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