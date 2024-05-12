Tel Aviv’de ortalık karıştı! Esir takası anlaşması ve Netanyahu’nun istifası talebiyle binlerce İsrailli sokaklara indi

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları da yakındaki Menachem Begin Caddesi'nde Savunma Bakanlığının önünde Netanyahu ve öncülük ettiği hükümete eleştirilerini yöneltti.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu, Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı, caddede kurulan platformda hükümeti eleştiren konuşmalar yapıldı.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrısı yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!" , "Yardım!" yazılı dövizler taşıdı, Netanyahu'yu suçlayan sloganlar attı. Göstericiler, "(Netanyahu) Bibi esirleri serbest bırak!" , "Sen baştasın, sen suçlusun" diye bağırdı.

Ayalon Otoyolu'na ilerlemek isteyen göstericilere Kaplan Caddesi'nde İsrail polisi atlı birliklerle müdahale etti. İsrail polisi ile göstericiler arasında uzun süre arbede yaşandı. Göstericiler, kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e hitaben "Ben-Gvir terörist" , "Faşistlerin polisi" diye sloganı attı.

İsrail polisi, kentin ana arteri Ayalon Otoyolu'na çıkışlarda demir bariyer ve göstericilerin geçişini engellemek için kamyonlar yerleştirerek konuşlandı.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçisi bir grup, polis bariyerlerini aşarak Tel Aviv 'in ana arteri Ayalon Otoyolunu tek yönlü trafiğe kapattı. Esir yakınları, yerel basına yaptıkları açıklamada, halkı mücadelelerine katılmaya çağırarak "Netanyahu, siyasi gerekçelerle ülkeyi kurban ediyor ve yakınlarımızı ölüme gönderiyor." ifadesini kullandı.

İsrail polisi, alana TOMA getirerek göstericilere su sıkarak müdahale etti, olaylar uzunca bir süre devam etti. İsrail polisi, en az üç göstericiyi gözaltına aldı.

NETANYAHU'NUN EVİNİN ÖNÜNDE DE GÖSTERİ YAPILDI

Sahil kenti Hayfa'nın yanı sıra kuzeyde Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun çevresinde de binlerce gösterici İsrail bayrakları, davul ve düdüklerle toplandı. Göstericiler, "Sen baştasın, sen suçlusun!" sloganları atarak hükümetin istifasını ve erken seçim talep etti.

Batı Kudüs'te de yaklaşık iki yüz kişi, esirlerin serbest bırakılması için hükümetin anlaşma yapması talebiyle yürüdü.

Hükümetin istifası ve Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için bir an önce anlaşma imzalanmasını isteyen İsrailliler, ülkenin çeşitli noktalarındaki yolları ve kavşakları kapattı.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.