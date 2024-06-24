Tel Aviv’de binlerce hükümet karşıtı göstericiden erken seçim çağrısı

İsrail Başbakanı Binyamin Netenyahu, Gazze'de adeta soykırıma imza attı. İki üyenin istifası sonrası, Savaş Kabinesi'ni dağıttı. Tel Aviv'de binlerce hükümet karşıtı gösterici erken seçim çağrısı yaptı.

Caddeleri yaktı yıktı. Kirya Askeri Üssü ve Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi genel merkezinin önünde toplanan protestocular, HAMAS ile esir anlaşmasının imzalanması gerektiğini vurguladı. Protestocular İsrail bayrakları ile Başbakan Netenyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşıdı. Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Itzhak Elgarat'ın kardeşi Danny Elgarat, konuşmasında, Başbakan Netenyahu'yu suçladı.