El Cezire. Katar merkezli El Cezire, TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararın "on yıllardır devam eden ölümcül şiddete son verme yolunda önemli bir adım" olduğunu vurguladı. El Cezire ayrıca PKK'lıların silah bırakmaları halinde sivil hayata dönmelerinin öngörüldüğünü fakat tam bir af tanınmadığını belirtti.

Reuters "TÜRKİYE TARİHİ YASAYI ONAYLADI" İngiliz Reuters "Türk Parlamentosu PKK ile barış sürecini ilerletmek için tarihi bir yasayı onayladı" başlığını ve "Hükümet bu girişimi 'Terörsüz Türkiye' yaratma hedefinin bir parçası olarak nitelendirirken Kürt siyasetçiler kalıcı barışın daha geniş kapsamlı demokratik ve yasal reformlar gerektireceğini söyledi." ifadelerini kullandı.