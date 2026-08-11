TBMM'nin tarihi adımı dünya basınında: "Terörsüz Türkiye" yasası İsrail'de endişeye yol açtı
TBMM'de Rekor Uzlaşı: "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında hazırlanan Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 12 saat süren tarihi oturumun ardından 467 "evet" oyuyla yasalaşırken, Ankara'nın attığı bu en somut adım dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Terörsüz Türkiye sürecinde atılan bu tarihi adım, İsrail basınında endişeye yol açtı.
TBMM Genel Kurulu'nda 12 saat süren tarihi oturum sonucunda, "Terörsüz Türkiye" süreci kapsamındaki Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi, 467 "evet" oyuyla kabul edilerek yasalaştı. Terörsüz Türkiye yolundaki bu kritik adım dünya basınında dakika dakika takip edildi.
İSRAİL'DE KARIN AĞRISI
Ankara'nın Terörsüz Türkiye sürecinde adım adım ilerlemesi en çok İsrail'de rahatsızlık uyandırıyor. İsrail gazetesi Yediot Ahronot, tarihi oylamayı "Erdoğan barışa ve iktidarda kalmaya yönelik bir adım daha attı" diyerek duyurdu ve Tel Aviv'deki karın ağrısını açıkça gözler önüne serdi.
Türkiye'nin şimdiye kadarki en somut adımı attığını belirten Yediot Ahronot, "Yasa, Erdoğan'ın iktidarda kalmasını sağlayacak erken seçimler için pro-Kürt partinin desteğini alma şansını artırıyor." ifadelerini kullandı.
YUNAN "SINIRLARI AŞACAK" DEDİ
Yunan gazetesi Kathimerini ise bu adımın Türkiye sınırları ötesinde de etkilere yol açabileceğini ve PKK'nın Suriye kolu YPG/SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonuna yönelik çabaları da destekleyebileceğini belirtti.
Yunan gazetesi Başkan Erdoğan'ın bir sonraki seçimde şansının artacağını da öne sürdü.
Katar merkezli El Cezire, TBMM Genel Kurulu'nda alınan kararın "on yıllardır devam eden ölümcül şiddete son verme yolunda önemli bir adım" olduğunu vurguladı. El Cezire ayrıca PKK'lıların silah bırakmaları halinde sivil hayata dönmelerinin öngörüldüğünü fakat tam bir af tanınmadığını belirtti.
"TÜRKİYE TARİHİ YASAYI ONAYLADI"
İngiliz Reuters "Türk Parlamentosu PKK ile barış sürecini ilerletmek için tarihi bir yasayı onayladı" başlığını ve "Hükümet bu girişimi 'Terörsüz Türkiye' yaratma hedefinin bir parçası olarak nitelendirirken Kürt siyasetçiler kalıcı barışın daha geniş kapsamlı demokratik ve yasal reformlar gerektireceğini söyledi." ifadelerini kullandı.
ABD gazetesi New York Times ise Ankara'nın Terörsüz Türkiye sürecini terörizme karşı kritik bir adım olarak nitelendirdiğine dikkat çekti. NYT ayrıca Türkiye Millî Güvenlik Kurulu'nun PKK'nın silahlarını bıraktığını teyit etmesi gerektiğini öngördüğünü ve komşu ülkelerden militanların iadesi de dahil olmak üzere süreci denetlemek üzere üst düzey hükümet yetkilileri ve Türk istihbarat başkanından oluşan bir komite kurduğunu vurguladı.
Fransız gazetesi France 24 ise "Bu yasa, Türkiye'nin çatışmayı sona erdirmeye yönelik ilk yasal adımı olup, tutuklu PKK kurucusu Abdullah Öcalan'ın takipçilerine silahsızlanma çağrısında bulunmasından 18 ay sonra yürürlüğe girmiştir." ifadelerini kullandı.