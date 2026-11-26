Tayland'da petrol tesisinde patlama: Yaralılar var
Tayland'ın başkenti Bangkok'taki Bangchak petrol tesisinde yaşanan patlamada 4'ü ağır 7 kişi yaralandı. Çevredeki yerleşim yerleri tahliye edildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatte söndürdüğü yangın sonrası tesis işletmecisi üretimi geçici olarak durdurdu.
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta büyük bir petrol tesisinde patlama meydana geldi. 4'ü ağır, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.
PETROL TESİSİNDE PATLAMA
Ulusal basındaki haberlere göre, başkentin güneydoğusundaki Bang Na bölgesindeki Bangchak petrol tesisinde patlama meydana geldi.
Olayda ilk belirlemelere göre 4'ü ağır, 7 kişi yaralandı.
TAHLİYE EDİLDİ
Bang Na Yerel Yönetim Ofisi, yaptığı açıklamada, yakın bölgede yaşayan kişilerden tesis etrafındaki bölgeleri tahliye etmelerini istedi.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, bölgede gökyüzüne doğru yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.
Bangkok belediye yetkilileri, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye birimlerinin yaklaşık 1 saat içinde yangını söndürdüğünü açıkladı.
Patlamanın nedeni ve hasarın muhtemel boyutu araştırılıyor.
Petrol tesisinin işletmecisi Bangchak Corp. şirketi, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, tesisteki üretimin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu.